Eine kleine, aber feine Galerie wird am 2. März in der Niederleuthnerstraße 25 ihre Türen öffnen: die „Galerie am Kirchenplatz“ von Wolfgang Mahringer.

Er will darin bildhauerische Werke zeigen – Skulpturen aus Stein und Holz, später eventuell ergänzt um Keramik. Die Idee kam ihm relativ spontan zu Jahresanfang. „Ich habe unter anderem durch die Holz- und Steinbildhauersymposien viel mit Bildhauerkunst zu tun. Da dachte ich mir, ich mache etwas, wo ich das ganze Jahr über etwas ausstellen kann und nicht nur im Sommer wie im Steinpark“, sagt der Obmann des Vereins „4Stein“, der seit einigen Jahren Bildhauersymposien in Waidhofen veranstaltet. Die Galerie betreibt er allein, sie gehört nicht zum Verein.

"Ich sehe die Galerie nicht nur als Kunstprojekt"

In dem Haus, das Mahringer gehört, war früher ein Naturkostladen untergebracht. „Ich sehe die Galerie nicht nur als Kunstprojekt, sondern auch als Maßnahme zur Innenstadtbelebung, durch die es jetzt eine leere Auslage weniger gibt“, betont Mahringer.

Das ehemalige Geschäftslokal hat er inzwischen weitgehend für den neuen Verwendungszweck adaptiert, so wurde Bruchstein-Mauerwerk freigelegt und ein neuer Fußboden verlegt. Bei der Eröffnung am Nachmittag des 2. März um 14 Uhr wird es eine kleine Präsentation geben. Die Galerie wird am 2. März bis 18 Uhr und am 3. März von 9 bis 15 Uhr geöffnet sein. „Die weiteren genauen Öffnungszeiten müssen wir noch festlegen, die Galerie soll jedenfalls an den Wochenenden geöffnet sein“, kündigt Mahringer an.

Zunächst werden eigene Werke und Skulpturen des Vereins „4stein“ sowie von Künstlern der Symposien gezeigt, später sollen im Abstand von zwei bis drei Wochen verschiedenen Künstler in der Galerie ihre Werke zeigen.