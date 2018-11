Gerade einmal eine Minute dauerte die Gemeinderatssitzung am Montag um 16 Uhr – so lange, wie Bürgermeister Robert Altschach brauchte, um die Namen der abwesenden Mandatare, insgesamt zwölf an der Zahl, zu verlesen.

Im Klartext: von SPÖ, FPÖ und IG Waidhofen war niemand zur Sitzung erschienen. Dadurch war die Beschlussfähigkeit nicht gegeben. Auf der Tagesordnung wäre der Ankauf von Grundstücken gestanden, der in der letzten Sitzung im nicht öffentlichen Teil scheiterte.

„Ich finde das sehr bedauerlich, da wir im Anschluss die Vorbesprechung zur Budgeterstellung für 2019 gehabt hätten. Aus diesem Grund war die Sitzung für 16 Uhr angesetzt worden, um Kosten für Überstunden der Verwaltung einzusparen“, sagt Bürgermeister Robert Altschach. Der Bürgermeister habe das Recht, Sitzungen auch während der Arbeitszeit anzusetzen.

„Sitzungstermin ist arbeitnehmerfeindlich“

Stadtrat Martin Litschauer (IG Waidhofen) kritisiert, dass der Sitzungstermin nicht mit den anderen Fraktionen akkordiert wurde. Für Berufstätige sei 16 Uhr an einem Montag schwierig. „Außerdem gibt es zu dem Punkt des Grundankaufs bereits ein demokratisches Ergebnis aus der letzten Sitzung. Es wäre wünschenswert, wenn man demokratische Entscheidungen hinnehmen würde, anstatt sie so lange wiederholt auf die Tagesordnung zu setzen, bis einem das Ergebnis passt“, stellt Litschauer klar.

SPÖ-Stadtrat Franz Pfabigan bezeichnet den Sitzungstermin ebenfalls als „arbeitnehmerfeindlich“, insbesondere für jene Mandatare, die auswärts arbeiten: „Das stach mir gleich ins Auge, als ich den Termin sah. Selbst ich als Pensionist habe nicht immer Zeit“.

Vizebürgermeister Gottfried Waldhäusl (FPÖ) empfindet den Termin als Provokation und eine „Boshaftigkeit“ gegenüber all jenen Mandataren, „die für ihr Geld ehrlich arbeiten müssen und nicht einfach schnell in den Sitzungssaal rübergehen können.“ Provokant findet er auch, den Grundankauf wieder auf die Tagesordnung zu setzen: „Wenn man nach einer Niederlage so lange abstimmen geht, bis man gewinnt, hat das mit Demokratie nichts mehr zu tun, das ist ein Armutszeugnis!“