Eine Neuausschreibung der Pacht für Stadtsaal und Sporthalle forderte Vizebürgermeister Gottfried Waldhäusl (FPÖ) zu Beginn der Gemeinderatssitzung am 25. April.

Er begründete dies damit, dass sich die Vertragskonditionen gegenüber jenem Vertrag, den man im August 2018 Christian Zwieselbauer geboten habe, wesentlich verändert hätten (die NÖN berichtete). „Laut der damaligen Ausschreibung sollte der Pachtvertrag gleiche oder bessere Konditionen für die Stadtgemeinde aufweisen. Der jetzige Vertragsentwurf bedeutet jedoch für die Stadtgemeinde eine wesentliche Verschlechterung“, sagte Waldhäusl. Man solle daher, wenn man schon seitens der Stadtgemeinde ein solches Entgegenkommen zeige, allen Waidhofner Wirten die Chance geben, sich zu bewerben.

SPÖ und FPÖ stimmten für die Aufnahme des Dringlichkeitsantrags auf die Tagesordnung, IG und ÖVP dagegen, womit der Antrag vom Tisch war.

Der inzwischen überarbeitete Pachtvertrag mit Richard Damberger wurde dann im nicht-öffentlichen Teil der Gemeinderatssitzung beschlossen, und zwar auf Wunsch des Pächters und des Bürgermeisters Robert Altschach.

Diskussion führte zu Schaden für Pächter

„Der Grund dafür war, dass in der letzten Gemeinderatssitzung Vertragsdetails öffentlich und in einem negativen Licht diskutiert wurden, obwohl dies vom Protokoll her nicht vorgesehen ist. Dadurch entstand dem Pächter und der Stadtgemeinde wirtschaftlicher Schaden, da allgemeine Verunsicherung verbreitet wurde und daher einige Veranstaltungen storniert wurden“, begründet Altschach. Der Vertrag sei mehrheitlich beschlossen worden.

„Dadurch haben wir jetzt einen fixen Pächter, und Veranstalter können sich darauf verlassen, dass ihre Veranstaltungen wie geplant abgewickelt werden können“, betont der Bürgermeister, dass nun die Zeit der Unsicherheit endgültig vorbei sei. Die Nutzung der „Hölle“ im Stadtsaal durch die veranstaltenden Vereine – dieser Punkt war im ursprünglichen Vertragsentwurf unpräzise formuliert – sei nun ebenfalls klar zugesichert, womit ein Punkt, der für einige Aufregung gesorgt hatte, bereinigt sei.

Auch IG-Stadtrat Martin Litschauer begrüßt den Vertragsabschluss. Es seien einige Kritikpunkte nachgebessert worden. „Das Wichtigste ist, dass wir jetzt geordnete Verhältnisse geschaffen haben“, meint Litschauer.