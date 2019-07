Ein wasserrechtlicher Bescheid der Bezirkshauptmannschaft Waidhofen könnte die Prioritätenreihung der Stadtgemeinde gehörig in Turbulenzen bringen.

Denn wie IG-Stadtrat Martin Litschauer in seinem Dringlichkeitsantrag in der Gemeinderatssitzung am Donnerstag ausführte, sieht der Bescheid eine Fertigstellung des Kanalbaus in Matzles bis 31. Dezember 2019 vor. Nur: Bisher wurde dort noch nichts in Richtung Kanalbau unternommen, auch im bis 2024 reichenden mittelfristigen Finanzplan sind keine Mittel für dieses von Litschauer seit Jahren geforderte Vorhaben vorgesehen.

In der Sitzung forderte er, den bisher noch nicht beschlossenen Rechnungsabschluss für 2018 und den Nachtragsvoranschlag für 2019 sowie den mittelfristigen Finanzplan entsprechend anzupassen, damit Planung und Umsetzung rasch erfolgen können. „Bei den Budgetgesprächen wurde mir immer gesagt, es gibt keine Frist“, kritisierte Litschauer den offenbar fehlenden Informationsfluss.

Bürgermeister Robert Altschach beschwichtigte, dass man ja um eine Fristverlängerung ansuchen könne. Er wisse nicht, warum Litschauer die Frist nicht bekannt sei, und verwies auf die vom Gemeinderat beschlossene Prioritätenreihung. „Mir ist es wichtig festzulegen, woran wir arbeiten wollen. Dann lassen wir eben das Siedlungsgebiet Heimatsleitn sein und arbeiten am Kanal weiter. Wir müssen entscheiden, ob wir die Prioritäten ändern“, stellte Altschach klar.

„Bin an Prioritätenliste gebunden“

Solange aber niemand einen Antrag im Gemeinderat stelle, die 2018 beschlossene Prioritätenreihung zu ändern, sei er an die Reihung gebunden, erklärt Altschach im Gespräch mit der NÖN. Der Bürgermeister schlug vor, die Angelegenheit zur Vorberatung in den Stadtrat zu verweisen, was auch FPÖ-Vizebürgermeister Gottfried Waldhäusl guthieß.

Man müsse diskutieren, wie lange man den Kanalbau aufschieben kann, und die Grundlagen für den 2020 zu wählenden neuen Gemeinderat zum Überdenken der Prioritäten legen. Der Gegenantrag Altschachs wurde einstimmig angenommen.

Die Entscheidung, ob ein Aufschub gewährt wird, liegt bei der Bezirkshauptmannschaft. „Man kann vor Ablauf der Frist einen Antrag auf Aufschub stellen. Dieser muss begründet sein“, erläutert Bezirkshauptmann-Stellvertreter Franz Schnabl. Überschreitet man die Frist, droht der Entzug des gewährten Wasserrechts. Dann würde das Verfahren von vorne beginnen.

Mehr zum Thema