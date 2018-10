Die Abschlussfeier der Aktion „Radpass 2018“ fand am 6. Oktober statt, an diesem Tag war auch Gesundheitstag.

Bei bestem Radfahrer-Wetter kamen etliche Teilnehmer mit dem Rad, auch der motivierteste Radpass-Nutzer, Johann Kreuzwieser aus Waldkirchen. Im Vorjahr hatte er 68 abgestempelte Radpässe, heuer konnte er 87 Radpässe abgegeben.

Alle, die zum Einkaufen, für den Arztbesuch, für Bankwege, für Behördenwege, zum Stadt- oder Gemeindeamt, in die Schule, zur Arbeit oder für Veranstaltungen in der Kleinregion das Fahrrad nutzen, wurden mit einem Stempel im Radl-Pass belohnt und nahmen automatisch an der Gewinnziehung bei der Abschlussfeier teil. Die mitmachenden Betriebe sind mit einem Aufkleber versehen. Auch die Schulen in der Region sind aktiv dabei.

Nächstes Jahr will man sich etwas Neues überlegen

Die Radl-Pässe erhielt man im Stadt- oder Gemeindeamt, sowie in allen Betrieben, wo man die vollen abgestempelten Pässe auch wieder abgeben konnte. Je mehr Radl-Pässe man abgab, umso größer war natürlich die Gewinnchance.

Insgesamt wurden 180 Radpässe abgegeben. Die Aktion lief bereits zum fünften Mal und fand heuer zum letzten Mal statt. Für nächstes Jahr will man sich etwas Neues überlegen.

Den ersten Preis, einen 350 Euro Gutschein von einem Sportgeschäft und Sachpreise, gewann Silvia Liebhart. Den zweiten Preis gewann Johann Dampf, den dritten Anita Bauer, den vierten Ursula Nehrer und den fünften Helmut Buxbaum.

Es gab für jeden Besucher eine kleine Stärkung und für einen Besucher gab es dann noch einen kleinen Vorort-Preis, durch eine Extra-Verlosung. Diesen gewann Erika Gratzl.