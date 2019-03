Was im Vorfeld schon zu erwarten war, trat in der Gemeinderatssitzung am Donnerstag dann auch ein: Der Rechnungsabschluss wurde mit 13:13 Stimmen abgelehnt.

Bürgermeister Robert Altschach (ÖVP) war wegen seines Kuraufenthalts abwesend, außerdem fehlte der von der SPÖ abgesprungene Gemeinderat Reinhard Jindrak. Von der SPÖ fehlte Stefan Vogl. Damit hatte Finanzstadtrat Thomas Lebersorger keine Mehrheit für den von ihm vorgelegten Rechnungsabschluss.

Überschuss-Verwendung als Hauptkritikpunkt

SPÖ, IG und FPÖ nahmen im Wesentlichen an der darin festgelegte „Deponierung“ des erzielten Überschusses von gut 700.000 Euro Anstoß. Stadtrat Martin Litschauer (IG) forderte, man müsse viel mehr in Kanal-, Wasserleitungs- und Straßenbau deponieren. SPÖ-Gemeinderat Andreas Hitz bezeichnete es als fahrlässig, so viel Geld für das Siedlungsgebiet „Heimatsleitn“ zur Seite zu legen: „Wir haben noch nicht einmal für die erste Bauetappe alle Beschlüsse und Unterschriften der Grundeigentümer.“ IG-Gemeinderat Herbert Höpfl meinte, für ihn stehe und falle es mit dem Wort „Kommunikation“: „Es ist immer wieder anders, als es besprochen wurde. Ihr hättet schon viel früher sagen können, dass es einen Überschuss gibt, dann hätten wir darüber reden können, was wir damit tun. Aber es funktioniert einfach nicht.“

„Es gab von euch keinen einzigen Gegenvorschlag. Es sitzen Leute von euch in diesen Ausschüssen, aber es gibt immer nur ‚wir lehnen ab‘, und dass alle anderen Schuld sind. Das ist zu billig“, entgegnete ÖVP-Stadtrat Alfred Sturm, woraufhin SPÖ-Stadtrat Franz Pfabigan Sturm vorwarf, dass die anderen Fraktionen in den Ausschüssen ungehört bleiben würden und dass daher diese Diskussionen im Gemeinderat stattfinden müssten.

„Du wusstest von Überschuss“

Litschauer hob hervor, dass er eindeutig im Stadtrat gesagt habe, dass er die Zuweisung eines Großteils des Überschusses zur Heimatsleitn nicht gut finde: „Ich lasse mir nicht vorwerfen, nichts gesagt zu haben.“ Vizebürgermeister Gottfried Waldhäusl kritisierte, dass ihm in seinem Ressort im Voranschlag für 2019 Mittel gestrichen wurden und Finanzstadtrat Thomas Lebersorger (ÖVP) gesagt habe, man habe damals noch nicht sagen können, ob es im Rechnungsabschluss einen Überschuss gäbe. „Ich hoffe, dass du in deinem Betrieb anders arbeitest. Du hast es gewusst, dass es einen Überschuss gibt, oder du bist in deiner Funktion unfähig“, wetterte Waldhäusl, der die Nicht-Kommunikation des Überschusses an die anderen Fraktionen als politisch motiviert sieht. „Dass es jetzt keinen Rechnungsabschluss gibt, ist die Schuld von Altschach, Lebersorger und Sturm. Ihr habt es verbrochen“, setzte Waldhäusl nach. Lebersorger forderte IG, SPÖ und FPÖ auf, Vorschläge zu machen, wie der Überschuss verwendet werden soll. Es kam nichts, der Rechnungsabschluss wurde abgelehnt.

„Ich werde von allen Fraktionen schriftliche Stellungnahmen einfordern. Ich erwarte mir konkrete Vorschläge und will das Gespräch suchen “, kündigt Bürgermeister Robert Altschach an. Der Rechnungsabschluss wird in der April-Sitzung wieder auf die Tagesordnung gesetzt werden.