Publikumsnah gaben sich wieder die Schlagerstars der Paldauer bei ihrem Weihnachtskonzert am 18. Dezember in der Pfarrkirche.

Schon vor dem Betreten der Kirche wurde, mit dem quer über das Plakat geklebten Hinweis „Ausverkauft“, klar gemacht, was einen drinnen erwarten würde. Nämlich ein bis auf den letzten Platz gefülltes Gotteshaus. Das war auch nicht weiter verwunderlich, denn schon im Vorjahr bot sich das gleiche Bild.

Ersatzveranstaltung wurde organisiert

Doch letztes Jahr führten etwas andere Umstände zu dem Konzert in der Kirche. Denn ursprünglich hätte das Konzert in der Sporthalle stattfinden sollen. Durch die Insolvenz des Veranstalters musste es jedoch abgesagt werden. Auf Initiative von Hannes Lehr, der die Paldauer persönlich kennt, wurde eine Ersatzveranstaltung organisiert, wobei die bereits erworbenen Karten für das Konzert in der Kirche umgetauscht werden konnten. Heuer stand das Kirchen-Konzert am offiziellen Tourplan der Gruppe.

Bandleader Franz Griesbacher zeigte sich in seiner Begrüßung beeindruckt von dem Zusammenhalt im letzten Jahr, der das Konzert dennoch ermöglichte. Für ihn sei es nicht selbstverständlich, in einer Kirche aufzutreten, das verlange auch viel Respekt in der Liedauswahl. Im Vorjahr bat er auch nach den Liedern nicht zu klatschen, um die Möglichkeit zu bieten, innezuhalten. „Denn wer die Stille nicht erträgt, hat den Sinn von Weihnachten nicht verstanden“, meint er.

Er freute sich darüber, dass sich dies das Publikum anscheinend gemerkt hat, denn es klatschte auch nicht, ohne der Bitte danach.

Am Ende gab es jedoch Standing Ovation für die sechs Musiker aus der Steiermark. Gemeinsam mit dem Publikum wurden noch als Zugabe die Weihnachtslieder „Heidschi Bumbeidschi“, „Leise rieselt der Schnee“ und „Süßer die Glocken nie klingen“ gesungen.