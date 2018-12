Auf heiße Diskussionen wird man sich in der Gemeinderatssitzung am kommenden Donnerstag einstellen müssen, wenn es darum geht, den Haushaltsvoranschlag der Stadtgemeinde Waidhofen für das Jahr 2019 zu beschließen.

In den Vorjahren hatte es stets gemeinsame Budgetgespräche mit allen Fraktionen gegeben, doch heuer fielen diese aufgrund des Termins nach der Gemeinderatssitzung vom 12. November um 16 Uhr flach, da außer der ÖVP niemand zu diesem Sitzungstermin während der Arbeitszeit gekommen war. Einen Ersatztermin gab es nicht, stattdessen erhielten alle Fraktionen die Unterlagen zum Voranschlag in schriftlicher Form. Hier gab es dann wieder Aufregung wegen Kürzungen in den nicht von der ÖVP geführten Ressorts, was in der Rücklage der Ausschuss-Vorsitze durch Gottfried Waldhäusl, Franz Pfabigan und Martin Litschauer gipfelte.

„Sinnvolle Gespräche hätte man vorher führen müssen, nicht wenn alles schon fertig ausgedruckt ist. Den mittelfristigen Finanzplan erhielten wir erst wenige Stunden vor der Stadtratssitzung am 6. Dezember, sodass auch hier keine Möglichkeit bestand, sich sinnvoll damit auseinanderzusetzen“, kritisiert Stadtrat Marttin Litschauer (Grüne). In den letzten Jahren seien die Termine für die Budgetgespräche stets langfristig und nicht innerhalb der Arbeitszeit angesetzt worden.

Bürgermeister ist für Vorschläge offen

„Es ist relativ billig zu sagen, die Stadträte haben zu viele Projekte angemeldet. Wir machen das nicht aus Jux und Tollerei, Vorhaben wie Kanalbau und Ersatzbeschaffungen von Bauhof-Fahrzeugen gehören zu den Aufgaben einer Gemeinde. Wenn es eine Finanzknappheit gibt, liegt das daran, dass die ÖVP eigene Projekte wie jüngst den Grundankauf am ehemaligen Golfplatz durchzieht“, findet Litschauer klare Worte.

Vizebürgermeister Gottfried Waldhäusl erteilt dem Voranschlag in seiner derzeitigen Form eine klare Absage: „Der Bürgermeister bleibt beim Budget, er gibt kein Geld für unsere Projekte her, und ich sehe Vorhaben wie die Heimatsleitn massiv in Gefahr.“

Auch der SPÖ-Fraktionsführer Andreas Hitz hält den Voranschlag in der vorliegenden Form für nicht akzeptabel.: „Es wurde in den Ressorts wahllos herumgestrichen, dazu kommt noch die Vorgehensweise des Bürgermeisters, uns einfach links liegen zu lassen“.

Bürgermeister Robert Altschach weist die Kritik, dass nur in den Ausschüssen von SPÖ, FPÖ und Grünen gekürzt worden sei, zurück. „Es wurden quer über alle Fraktionen und auch bei ÖVP-Stadträten Kürzungen vorgenommen, nämlich um 51 Prozent bei Alfred Sturm, 33 Prozent bei Eduard Hieß, 23 Prozent bei Melitta Biedermann und 19 Prozent bei Thomas Lebersorger“, stellt Altschach klar. Projekte, die zu den Grundaufgaben der Gemeinde gehören, würden nicht gestrichen, sondern lediglich auf spätere Jahre zurückgestellt, wenn man sie sich nicht leisten könne. „Ich hätte mir von den anderen Fraktionen erwartet, dass Vorschläge für Umschichtungen kommen. Es kam aber nichts. Wenn jetzt in der Sitzung noch Änderungswünsche kommen, ist es schwierig, sie zu berücksichtigen, da wir dann einen neuen Voranschlag erstellen, 14 Tage lang aushängen und eine weitere Sitzung zum Beschluss ansetzen müssten“, sagt Altschach. Er sei aber offen für Vorschläge und gerne bereit, mittels eines Nachtragsvoranschlags diese zu berücksichtigen.