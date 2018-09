Ein markantes Sturmtief mit orkanartigen Windspitzen wurde für die Nacht von Sonntag auf Montag auch in unserem Bezirk prognostiziert. Die Kaltfront schwächte sich durch starke Gewitter über Bayern ab, wodurch größere Schäden in unserem Bezirk ausblieben.

Die ZAMG (Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik) hatte für das Wochenende eine Sturmwarnung mit bis zu 100 km/h für den Bezirk Waidhofen ausgegeben. Da bei diesen Windgeschwindigkeiten mit größeren Schäden zu rechnen ist und auch von einem erhöhten Einsatzaufkommen der Feuerwehren ausgegangen werden musste, wurde am Sonntagabend um 20 Uhr vorsorglich die Bezirksalarmzentrale Waidhofen besetzt. In der ersten Nachthälfte traf die Kaltfront ein und brachte Gewitter, Regen und starke Sturmböen mit sich.

"Hohe Windgeschwindigkeiten sind ausgeblieben"

Um 21.45 Uhr langte ein Notruf über einen Sturmschaden zwischen Karlstein und Raabs ein. Ein Pkw wurde von Teilen eines umstürzenden Baumes getroffen. Die Windschutzscheibe und die „A-Säule“ des Pkw wurden beschädigt. Glücklicherweise blieb der Fahrer unverletzt. Die alarmierte Feuerwehr Karlstein entfernte den Baum von der Fahrbahn.

Einen weiteren Schaden verursachte der Sturm in Oberedlitz — dort wurde ein Steinkreuz umgeblasen. Kurz vor 1 Uhr nachts erfolgte eine erste Entwarnung von Seiten der ZAMG. Die Kaltfront ist mit Gewittern eingetroffen und zum Glück mit geringeren Windgeschwindigkeiten durchgezogen als prognostiziert. Daher konnte die Bereitschaft in der Bezirksalarmzentrale vorzeitig aufgehoben werden. „Die prognostizierten hohen Windgeschwindigkeiten in den Niederungen von bis zu 120km/h sind glücklicherweise ausgeblieben.“, hieß es in einer Mitteilung der Landeswarnzentrale NÖ am Montagvormitttag.