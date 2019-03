Wie angekündigt reichte Vizebürgermeister Gottfried Waldhäusl (FPÖ) eine Aufsichtsbeschwerde gegen Bürgermeister Robert Altschach (ÖVP) wegen strittiger Subventionen vom Repräsentationskonto des Stadtchefs bei der Gemeindeaufsicht des Landes NÖ ein.

2.500 Euro für einen Workshop ohne sachliche Prüfung. | zVg

Waldhäusl schildert darin die Erkenntnisse des Prüfungsausschusses (die NÖN berichtete) und stellt fest, dass laut Stellungnahme des Kassenverwalters seit Frühjahr 2016 nur mehr auf Anordnung des Bürgermeisters, ohne sachliche Prüfung durch einen Sachbearbeiter, Rechnungen bezahlt worden seien. Der NÖN wurden Kopien einiger dieser Rechnungen, etwa für die Stadtsaalmiete bei einer Hochzeit (480 Euro), für einen Workshop für junge Musiker (2.500 Euro) oder 26 Paletten Bier und 230 Paar Würstel (860 Euro) für eine Feuerwehr, zugespielt.

In einer Mail wird Bezug auf eine Abmachung aus 2015 genommen. | zVg

Eines haben all diese Rechnungen gemeinsam: Das Feld „Sachlich richtig“ (siehe Faksimile) ist leer, und es fehlt die Unterschrift des Sachbearbeiters. Lediglich der Bürgermeister unterschrieb. Auf zahlreichen Rechnungen ist ein Vermerk „übernimmt Bürgermeister aus Repräsentationsaufwand“ und dergleichen angeführt.

In einem einer Stadtsaalrechnung in Höhe von 384 Euro für eine Konzertveranstaltung angehefteten E-Mail (siehe Faksimile) ist sogar explizit angeführt, dass die Summe aus der Rechnung als Subvention betrachtet werden solle und im Budget des Bürgermeisters sei. Es gebe mit ihm seit 2015 eine diesbezügliche Vereinbarung. Auffällig ist auch eine lange Reihe an Rechnungen für Stadtsaalmieten für diverse Veranstaltungen, die durch Altschach von seinem Repräsentationskonto bezahlt wurden. Waldhäusl habe Altschach schon 2015 darauf hingewiesen, dass diese Praxis rechtswidrig sei. Ein Schreiben der Landesregierung über die Auslegung des Begriffes „Subvention“ sei 2015 von Altschach persönlich abgezeichnet worden.

Außerdem habe Altschach durch ein neues Logo bei von der Gemeinde unterstützten Veranstaltungen den Eindruck erweckt, dass der Bürgermeister hier tatsächlich sein eigenes Geld verwendet, wettert Waldhäusl.

Eine der vielen von Altschach übernommenen Stadtsaal-Rechnungen. | zVg

Bürgermeister Robert Altschach zeigt sich entrüstet, dass Unterlagen aus dem Gemeindeamt der Öffentlichkeit zugespielt wurden. „Hier zeigt sich wieder einmal, dass Waldhäusl ein Meister der Inszenierung ist, und es schafft, aus einer Mücke einen Elefanten zu machen“, stellt Altschach klar. Er habe niemals gesagt, die Verantwortung an die Mitarbeiter abschieben zu wollen, er brauche einfach nach seinem Kuraufenthalt, der am Dienstag endete, noch etwas Zeit, um sich die einzelnen Sachverhalte anzusehen.

Altschach zur Frage, warum er Zahlungen nicht als Subventionsansuchen in den Gemeinderat eingebracht habe: „Weil ich das als Repräsentation sehe. Ich mache mich lächerlich, wenn ich jedes Mal vorher den Gemeinderat fragen muss, ob ich einem Verein oder einer Feuerwehr etwas geben darf. Dann brauche ich so ein Konto nicht.“

Was eine Subvention und was Repräsentation sei, sei Ansichtssache. Und dass Waldhäusl erst jetzt damit daherkomme, sieht Altschach als Indiz dafür, dass der seine Arbeit als Finanzstadtrat nicht ordentlich gemacht habe: „Es hätte ihm gleich auffallen müssen.“

Altschach habe mit Waldhäusl 2015 über das Thema gesprochen, mit dem Ergebnis, dass es eine Auslegungssache sei: „Er hat es dann während seiner Zeit als Finanzstadtrat anstandslos toleriert.“