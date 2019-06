Für die Darsteller war es ein schweißtreibendes Spektakel, das eine starke Aussage transportierte: Die Premiere des Tanztheaterstückes „Drop in Out“ der Gruppe „Metaffa“ am Montagabend im Stadtsaal.

Am Beispiel des Wassers werden die Folgen des Klimawandels und der Vermüllung der Meere durch Plastikabfall durch beeindruckende Choreografien, ausgefallene Kostüme und spektakuläre projizierte Hintergrund-Visuals deutlich gemacht. Zunächst sorglos, werden die Leute erst wach, als seltsame Vögel mit langen saugerartigen Schnäbeln den Krieg um die Wasserquellen und ihre Ausbeutung eröffnen, die Firmen, die ihre Quellen verloren haben bankrott gehen, und sich der Gott des Abfalls erhebt.

Metaffa auf Österreich-Tour

Am Ende bleiben Sand und Wüste. Doch statt trostlose Endzeitstimmung zu verbreiten, zeigt das Stück auch Lösungsansätze auf: Noch ist Zeit, um etwas gegen den Klimawandel zu tun und das Wasser zu schützen. Am Beispiel einer Stadt wird gezeigt, wie man durch intelligente Planung die Folgen des Klimawandels mildern kann, und nicht in der Gluthitze einer Betonwüste enden muss.

Regisseur Guillermo Horta zeigte sich sehr zufrieden, wies aber auch darauf hin, dass das Stück weiter ein „work in progress“ sei und sich weiterentwickeln werde. Nun geht Metaffa auf Österreich-Tour. Am Dienstag wurde das Stück in Horn gezeigt, am Donnerstag ist es im Haus der Regionen in Krems zu sehen. Dann soll es in weitere Bundesländer gehen.