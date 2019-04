Unter dem Motto „Geschichte in Noten“ wird das Eröffnungskonzert des „aufhOHRchen“-Festivals am Waidhofner Hauptplatz am 30. Mai um 17 Uhr stehen. Märsche aus der Region Waidhofen werden dabei zu hören sein.

Thomas Führer, Mitglied des Blasmusikorchesters Waidhofen, beschäftigt sich schon seit Jahren mit dem Aufspüren handschriftlicher Blasmusikkompositionen, um sie in druckfertige Form zu schreiben und vor dem Vergessen zu bewahren.

Für das Konzert, das von der Stadtkapelle Groß Siegharts und Musikern des Blasorchesters Waidhofen gespielt werden wird, hat Führer 16 Stücke ausgewählt und Informationen zu deren Komponisten zusammengetragen. „Leider ist es schwer, über Musiker wie Gottfried Pokorny, Otto Hengl und Rudolf Kurz noch fundierte Informationen zu bekommen“, klagt Führer.

So verstarb Otto Hengl im Zweiten Weltkrieg, und man findet zwar Daten zu seinem Werk, aber nichts mehr zu seiner Person selbst. „Vielleicht gibt es ja noch Verwandte, die uns etwas erzählen können“, hofft Führer. „Dies würde die Zwischenmoderationen aufwerten, ein paar persönliche Anekdoten sind nie verkehrt.“ Auch über Rudolf Kurz weiß man nicht viel, und über Gottfried Pokorny als Ältesten ist es ebenfalls schwer, weitere Informationen zu bekommen.

Schützenmarsch war verboten

Was man aber weiß, ist, dass der von ihm für das Bürgerkorps komponierte „Waidhofner Schützenmarsch“ im Ständestaat der Zwischenkriegszeit so wie auch der Bürgerkorps (wegen Nähe zum Nationalsozialismus) verboten war.

„Die Melodie zu pfeifen, soll strafbar gewesen sein“, merkt Führer an. Bei der Wiedergründung des Bürgerkorps 1980 wurde ein neuer Marsch komponiert. „Vielleicht wusste man von dem alten Marsch gar nichts. Auf jeden Fall spannt sich hier ein interessanter Bogen vom damaligen zum heutigen Bürgerkorps mit Kommandant Erich Pichl, der maßgeblich dazu beitrug, das Festival nach Waidhofen zu bringen“, meint Führer.

Er möchte die Waidhofner Bevölkerung über die NÖN aufrufen, ihm Informationen über die drei genannten Musiker zukommen zu lassen, oder vielleicht auch Kontakt zu Verwandten herzustellen, die noch etwas über das persönliche Leben der Komponisten berichten können, ehe diese Informationen für immer in Vergessenheit geraten.