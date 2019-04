Mit Verzögerungen und der rechtlichen Nicht-Notwendigkeit begründet Bürgermeister Robert Altschach die von der IG Waidhofen kritisierte Praxis, Rechnungen nicht mehr den Stadträten in den einzelnen Ressorts zur Unterschrift vorzulegen.

„Die Verwaltung machte mich darauf aufmerksam, dass dies nicht notwendig ist. Außerdem sind wir durch Verzögerungen beim Unterfertigen immer wieder um Skonti umgefallen“, erklärt Altschach. Gerade Stadtrat Martin Litschauer sei meist nur einmal wöchentlich ins Gemeindeamt gekommen, um seine Rechnungen zu unterschreiben. „Dadurch entstanden Verzögerungen, die die Gemeinde Geld gekostet haben“, sagt der Bürgermeister. Daher unterschreiben nur noch der Bürgermeister und der Sachbearbeiter, der die Zahlung auf sachliche Richtigkeit zu prüfen hat.

Stadtrat Martin Litschauer (IG Waidhofen) kann diese Begründung so nicht stehen lassen: „Ich glaube nicht, dass das der wahre Grund war. Es besteht zwar theoretisch die Gefahr, um Skonti umzufallen, wenn Rechnungen zu langen liegen bleiben, aber wenn es eine zeitkritische Rechnung gibt, kann man das dem zuständigen Stadtrat ja mitteilen. Wir haben uns nie gewehrt, ins Rathaus zu kommen, wenn etwas dringend war“, stellt Litschauer klar. Er könne sich an keinen konkreten Fall erinnern, wo die Stadtgemeinde um Skonti umgefallen wäre.

Wie wird diese Thematik in anderen Stadtgemeinden gehandhabt? In Groß Siegharts ist es laut Bürgermeister Gerald Matzinger (SPÖ) üblich, dass die Stadträte in ihren Ressorts die Rechnungen einsehen und unterschreiben. „Ich als Bürgermeister unterzeichne dann ebenfalls und gebe die Rechnungen frei. Wenn es dringende Fälle gibt, stimme ich mich mit dem zuständigen Stadtrat ab, der ja in seinem Ressort am besten Bescheid weiß“, führt Matzinger aus. Kompetenzübertragungen, wie sie in Waidhofen von der Opposition gefordert wurden, gibt es auch in Groß Siegharts keine, ebenso wie in Raabs, wo auch nur der Bürgermeister Zahlungen anweist.

„Wir haben bei uns das Vier-Augen-Prinzip wie gesetzlich gefordert. Entweder der zuständige Stadtrat und der Bürgermeister, oder der Bürgermeister und der Sachbearbeiter unterschreiben – letzteres vor allem bei Routineangelegenheiten“, erklärt der Raabser Bürgermeister Rudolf Mayer (ÖVP). „Wenn wir aber zum Beispiel einen Holzverkauf haben, dann ist klar, dass hier der zuständige Stadtrat und ich unterschreiben“, stellt Mayer klar. Von einer Kompetenzübertragung hält er nichts: „Letzten Endes repräsentiere ich die Gemeinde nach außen und bin für die Gebarung verantwortlich. Darum soll es schon so sein, dass nur ich Zahlungen anweisen kann.“