Schwere Anschuldigungen von Vizebürgermeister Gottfried Waldhäusl (FPÖ) am Donnerstag im Gemeinderat: Bürgermeister Robert Altschach (ÖVP) soll Subventionen an Privatpersonen, Kostenübernahmen für Veranstaltungen im Stadtsaal und für Feuerwehren vom Repräsentationskonto des Bürgermeisters bezahlt haben.

Gebarungsprüfung deckte Zahlungen auf

Dies ergab die Gebarungsprüfung des Prüfungsausschusses. Eine Vorgehensweise, die laut Ausschuss rechtlich unzulässig ist: Subventionen bedürften des Gemeinderatsbeschlusses. Altschach habe, so Waldhäusl, den Kassenverwalter trotzdem angewiesen, die Zahlungen zu tätigen, der habe ihn mündlich auf die Problematik hingewiesen, dann aber die Überweisungen ohne weitere Prüfung getätigt.

Altschach, der bei der Sitzung wegen seines Kuraufenthalts nicht anwesend war, betonte gegenüber der NÖN, dass er allein gar nichts überweisen könne (4-Augen-Prinzip), er habe nie rechtswidrige Anweisungen an Gemeindemitarbeiter gegeben.

„Die Waidhofner haben jetzt wieder einmal den wahren Charakter des Herrn Waldhäusl kennengelernt.“ Bürgermeister Robert Altschach, ÖVP

Die Personalvertretung der Gemeindebediensteten der Stadtgemeinde Waidhofen läuft gegen diese Darstellung Sturm: Der Bürgermeister allein habe die Subventionen zugesagt, erst die Abwicklung erfolgte durch die Bediensteten. Die Verantwortung liege klar beim Bürgermeister (siehe Stellungnahme von Michael Strohmeyer).

Laut Rundschreiben der NÖ Landesregierung aus 2015 ist die Gewährung von Subventionen, wenn es keinen anderen Gemeinderatsbeschluss gibt, dem Gemeinderat vorbehalten. Eine Subvention liegt bereits dann vor, wenn eine Gemeinde einem Dritten finanzielle Mittel zuwendet, ohne dazu durch Gesetz oder ein Rechtsgeschäft verpflichtet zu sein. Bereits der Verzicht auf Forderungen oder sonstige Ansprüche, etwa für die Nutzung von Gemeindeeinrichtungen, oder deren ganz bzw. teils unentgeltliche Zurverfügungstellung, sind als Subvention zu werten.

Auf Repräsentationskonto gebucht

„86 Prozent der Ausgaben vom Repräsentationskonto erfolgten ohne Beschluss, das sind 11.651 von insgesamt 13.540 Euro“, fasste Waldhäusl in seiner Stellungnahme zur Gebarungseinschau zusammen. Er zählte exemplarisch einige der Ausgaben auf, wie etwa eine Zahlung von 2.500 Euro an eine Privatperson aus Wien sowie Zahlungen für das Musikwelten-Konzert oder die Andy-Marek-Show.

Auf den Belegen habe jeweils der Vermerk „auf Repräsentationskonto buchen“ gestanden. Seit 2016 soll der Kassenverwalter derartige Belege ohne weitere fachliche Prüfung unterschrieben haben. „Das kommt einer Selbstanzeige des Kassenverwalters gleich“, war aus den Reihen der ÖVP mehrfach zu hören.

Kassenverwalter soll nicht Kopf hinhalten

SPÖ-Gemeinderat Andreas Hitz warnte davor, den Kassenverwalter den Kopf hinhalten zu lassen: „Das ist mir zu billig!“ Da es das Repräsentationskonto schon länger gäbe, dürfen solche Zahlungen eine betriebliche Übung gewesen sein, meinte Hitz. Waldhäusl kündigte eine Aufsichtsbeschwerde an. „Das kannst du gerne tun, schauen wir, was heraus kommt“, so VP-Finanzstadtrat Thomas Lebersorger.

Bürgermeister Altschach bezeichnet das Vorgehen Waldhäusls als „äußerst mies“: „Die Waidhofner Bürger haben jetzt wieder einmal den wahren Charakter des Herrn Waldhäusl kennengelernt. Nicht nur, dass er meine Abwesenheit wegen des Kuraufenthalts ausgenützt hat, um Vorgänge, die schon unter meinen Amtsvorgängern normal waren und nie kritisiert wurden, zu skandalisieren, er nimmt auch noch an meiner Stelle Stellung zu einem Bericht des Prüfungsausschusses, den ich selber noch gar nicht gesehen habe“, wirft Altschach Waldhäusl vor. „Ich bekomme nicht einmal das Recht, mich zu rechtfertigen.“ Waldhäusl habe vor allem Fragen zum Bürgermeister-Repräsentationskonto beantwortet, die von einem FPÖ-Prüfungsausschussobmann (Jürgen Schmidt) an den Bürgermeister gestellt wurden.

Es gab keine schriftliche Regelung für Konto

Zu den fragwürdigen Buchungen meint Altschach, es habe keine schriftlichen Regelungen gegeben, was vom Repräsentationskonto bezahlt werden darf. Die Gemeindeordnung schreibe zwar vor, dass es für Subventionen einen Gemeinderatsbeschluss braucht, doch wo die Grenze zwischen Repräsentation und Subvention liege, sei diskutierbar: „Wenn ich eine Veranstaltung unterstütze, bei der ich persönlich anwesend bin, eine Rede halte und das Logo der Stadtgemeinde gezeigt wird, dann ist das für mich Repräsentation“, stellt Altschach klar. Als Beispiel führt er die von Andreas Hitz organisierte Faschingsveranstaltung „Narrisch drauf – narrisch guat“ an, die er mit 1.000 Euro unterstützte und dort auch eine Rede hielt.

Die in der Sitzung hervorgehobenen 2.500 Euro an eine Privatperson kann Altschach erklären: „Es gab im Rahmens des Viertelfestivals einen Workshop für junge Musiker, der von einem ehemaligen Waidhofner Musikschüler, der nun in Wien lebt, organisiert wurde. Es war eine tolle Sache.“

Altschach sieht Politshow

Dass Waldhäusl ausgerechnet jetzt mit diesen Anschuldigungen daherkomme, sei eine „Politshow hoch drei“: „Wir haben am Anfang, als Waldhäusl noch Finanzstadtrat war, über diese Thematik gesprochen. Er kritisierte den Umgang mit dem Repräsentationskonto damals, akzeptierte ihn dann aber weiter, ohne je wieder ein Wort zu sagen.“ Einer Aufsichtsbeschwerde sieht Altschach gelassen entgegen: „Dann wird hoffentlich ein für alle Mal geklärt, ob Buchungen in der Form erlaubt sind, oder ob wir dafür einen Gemeinderatsbeschluss brauchen. Wenn wir jedes Mal einen brauchen, dann soll es eben so sein.“

Altschach in Richtung Vizebürgermeister: „Herr Waldhäusl sollte endlich anfangen, für die Stadtgemeinde Waidhofen zu arbeiten, auch beim Land, indem er sich dafür einsetzt, dass wir mehr Förderungen bekommen“, fordert Altschach.

Bleibt noch die Frage, warum Waldhäusl erst jetzt mit diesen Vorgängen an die Öffentlichkeit ging: „Ich hoffte eigentlich, dass der Bürgermeister diese Praxis nach unserem Gespräch abgestellt hätte. Der Prüfungsausschuss stieß erst jetzt bei einer Routinekontrolle darauf“, meint Waldhäusl dazu.