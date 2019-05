Großer Andrang herrschte bei der Eröffnung der neuen Galerie in der ehemalige Billa-Filiale am Waidhofner Hauptplatz.

Ob der Eklat im Vorfeld wegen der nicht erfolgten Ankündigung der Eröffnung in den Stadtnachrichten (die NÖN berichtete) mit ein Grund für das gesteigerte Interesse war, lässt sich zwar nicht feststellen, doch die Kunstinteressierten aus der Umgebung zog es am Samstagabend jedenfalls in Scharen in die Bezirkshauptstadt.

Zum Auftakt wurde die Ausstellung „Junge Regionale“ mit fünf aufstrebenden Waldviertler Künstlern eröffnet, die erst kürzlich ihre akademische Ausbildung abgeschlossen haben. „In der Akademie hat man alle Möglichkeiten. Der Schritt hinaus ist schwierig, man muss sich um Dinge wie ein Atelier und regelmäßige Ausstellungen kümmern“, sagte Günther Gross, der künstlerische Leiter der Kunstfabrik Groß Siegharts und der „Galerien Thayaland“, zu denen neben der Kunstfabrik, der Galerie im Raabser Lindenhof und dem Kulturkeller Dobersberg nun auch die Waidhofner Galerie als Vierte im Bunde gehört.

"Ich könnte so nicht arbeiten, aber sie schon"

Gross stellte die fünf jungen Künstler und ihre Werke einzeln vor. Da wäre etwa Judith Kerndl, die mit einer ganz eigenwilligen Arbeitstechnik zu Werke geht: Sie beginnt in einer Ecke und entwickelt ihre Idee beim Zeichnen weiter. „Ich könnte so nicht arbeiten, aber sie schon“, kommentierte Gross.

Verena Weninger sammelt das Material für ihre Werke in der Natur, die der gelernten Floristin und Nationalpark-Rangerin sehr am Herzen liegt. Ob Äste oder Schmetterlingsflügel – Weningers Bilder setzen sich aus den Kleinigkeiten der Welt zusammen.

Nora Eckhart hat sich dem Thema Landschaften verschrieben. Sie verarbeitet Eindrücke und Skizzen einer Neuseeland-Reise in Linolschnitten auf Transparentpapier.

Sebastian Hermann spielt in seinen großformatigen, mit Kohle gezeichneten Bildern mit Gefühlen und Grenzwertigkeiten. Zum Teil arbeitet er mit Modellen, lässt aber auch genug Freiraum zur Interpretation. Auch die Verniedlichung von Waffen, etwa in Computerspielen, beschäftigt ihn.

Bewegte Bilder gibt es bei Johannes Bode zu sehen. Sein Thema ist das Arbeitsleben, auf das er einen kritischen Blick wirft. Ein Video zeigt eine Frau, die im Garten gräbt, unterlegt ist ein Interview mit Lady Gaga – zwei Arbeitswelten, die konträrer nicht sein könnten. Auch Dinge wie Pause machen, Tun und Nichts-Tun sind in seinen Bildern zu sehen. Die Ausstellung ist noch bis 30. Juni jeweils von Mittwoch bis Sonntag von 14 bis 19 Uhr zu sehen.