Nach fast 40 Jahren droht dem Cafeé „Vronii“ neben der Bezirkshauptmannschaft nun das Aus.

Die Betreiberin Veronika Weber, die das 1979 von der Waidhofner Gastronomielegende Johann Gramanitsch unter dem Namen „Captain Cook“ eingerichtete Lokal in den letzten zwölf Jahren führte, will den Betrieb mit Ende Oktober einstellen. „Ich bin einfach zu müde, nachdem meine Schwiegereltern in den letzten vier Jahren pflegebedürftig waren und starben. Ich habe in dieser Zeit nur mehr funktioniert und habe daher beschlossen, jetzt die Notbremse zu ziehen“, sagt Weber im Gespräch mit der NÖN.

"Um die Leute ist mir schon leid"

Sie hatte schon immer in der Gastronomie gearbeitet, zuletzt auch schon im „Vronii“ für zwei Tage in der Woche, bis Herbert Macho, der das Lokal damals führte, in Pension ging. „Ich dachte mir, das ist ein kleines, überschaubares Lokal, da kann ich es wagen, es zu übernehmen“, erzählt Weber. Sie renovierte viel, achtete aber stets darauf, den besonderen Stil des Cafés zu erhalten.

Zahlreiche Stammgäste von Bezirkshauptmannschaft, Versicherungen und dem Ärztehaus waren regelmäßig im „Vronii“. „Um diese Leute ist mir schon leid. Im Lokal hatten wir immer eine sehr persönliche Atmosphäre. Ich werde die Gespräche mit den Kunden vermissen“, gibt Weber zu.

Ihr Plan ist nun, das Lokal zu vermieten, und selber eine 20 Stunden-Stelle in der Gastro-Branche anzunehmen, um die vier Jahre bis zur Pension zu überbrücken: „Ich hoffe wirklich, jemanden zu finden, denn es wäre schade um das Lokal.“