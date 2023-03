Waldviertel Akademie bei HAK-Diplomarbeit im Fokus

Im Rahmen der Diplomarbeit, die von Schülerinnen der Bundeshandelsakademie Waidhofen vorgestellt wurde, wurden die Entstehung und Entwicklung des Vereins „Waldviertel Akademie“, die verantwortlichen Personen, das Marketing und die Finanzierung beleuchtet.

Bei den internationalen Sommergesprächen und weiteren Veranstaltungen im Herbst wurden die Teilnehmer von den Schülern zur Zufriedenheit mit den Veranstaltungen befragt. Das Ergebnis zeigt ein sehr positives Bild. Die Umfrage hat aber auch die Vermutung bestätigt, dass die Mehrheit des Publikums der älteren Generation zuzuordnen ist: Das Durchschnittsalter der Befragten betrug 51 Jahre.

Aus diesem Grund versuchte das Projektteam durch eine Online-Umfrage herauszufinden, wie man die Zielgruppe der 20- bis 40-Jährigen ansprechen könnte und welche Themen und Arten von Veranstaltungen diese präferieren. So wurde das Interesse vor allem am Thema Gesundheit und Fitness von den potenziellen Besuchern bekundet. Dies soll in Zukunft berücksichtigt werden.

Aber auch Werbefolder wurden im Rahmen der Diplomarbeit entwickelt und können von der Waldviertel Akademie nun verwendet werden.

