Kommandant Christian Bartl konnte am 27. Dezember mit Manuel Fasching ein neues Feuerwehrmitglied in den Reihen der Freiwilligen Feuerwehr Waidhofen begrüßen. Der 15-jährige Manuel Fasching ist bereits seit seinem 10. Geburtstag bei der Feuerwehrjugend - zuerst bei der Feuerwehr Dobersberg und anschließend bei der Feuerwehr Vitis.

Wohnsitzwechsel war Anlass

Aufgrund seines Wohnsitzwechsels nach Waidhofen hatte sich Manuel Fasching dazu entschlossen, sich in den Aktivstand der Feuerwehr Waidhofen überstellen zu lassen. Feuerwehrkommandant Christian Bartl gratulierte dem neuen Feuerwehrmitglied recht herzlich zu dieser wichtigen Entscheidung. Bereits am Tag seiner Überstellung konnte Manuel mit der persönlichen Schutzausrüstung ausgestattet werden und daher die weitere Feuerwehrausbildung in den nächsten Wochen bereits beginnen.