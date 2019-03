Die Innenstadt wird bald um eine Galerie reicher: die „Kunst.Galerie.Waldviertel“ am Waidhofner Hauptplatz, die am 25. Mai eröffnet werden wird.

Untergebracht wird sie in der ehemaligen Billa-Filiale sein, die zuletzt von der „Waldviertler Greißlerei“ genutzt wurde und seit deren Schließung leer stand. Die Idee dazu hatte Michael „Jimmy“ Moser beim letzten „Tag der offenen Ateliers“: „Ich fragte Günter Gross (Galerien Thayaland und Leiter Kunstfabrik Groß Siegharts, Anm.), was er davon hält, am Waidhofner Hauptplatz eine Kunstgalerie einzurichten“, erzählt Moser. Gross konnte sich für die Idee begeistern, und im Jänner starteten die Umbauarbeiten im ehemaligen Geschäftslokal. Die Wände wurden weiß gestrichen, Fließen und Reste der Kühlanlage entfernt, und die Beleuchtung muss adaptiert werden. „Derzeit ist alles noch eine große Baustelle. Im April wird die Außenfassade hergerichtet, pa-rallel dazu arbeiten wir an den Innenräumen“, sagt Moser.

Rund 200 der insgesamt 286 m Fläche sollen für die Galerie benutzt werden. Im vorderen Bereich kommt ein großer Ausstellungsraum, dahinter folgen ein kleiner Ausstellungsraum und ein Raum für Workshops. Die künstlerische Leitung übernehmen Günther Gross, Judith Exel und Lydia Dürr. Obmann des Vereins „Kunst.Galerie.Waldviertel“ ist Jimmy Moser.

Synergie zwischen Kunst und Radweg

Der Fokus in der Galerie wird auf Waldviertler Künstlern auf akademischem Niveau liegen, vornehmlich Malerei, aber auch anderen Kunstformen wie Video, Foto, Grafik und Lesungen. Los geht es am 25. Mai mit jungen Waldviertler Künstlern, vier weitere Ausstellungen werden folgen.

„Die Waidhofner Galerie vervollständigt das Angebot der Galerien Thayaland perfekt und liegt wie die beiden anderen direkt am Radweg Thayarunde“, freut sich Günther Gross und ortet Synergieeffekte zwischen Kunst und Radtourismus.