Welchen Stellenwert hat der Muttertag in der heutigen Zeit?

Ein Muttertag mit Wehmut wird es heuer für Beate Zeilinger: „Das ist der erste Muttertag ohne meine Mutter. Sie ist letzten August gestorben.“ Für die Pflegerin im PBZ Raabs ist es keine einfache Zeit. „Früher waren wir immer zusammen. Meine Mutter war der Anker der Familie, die seit ihrem Tod leider etwas auseinander driftet. Traditionell hat sich die Familie bei uns zu Hause getroffen. Meine drei Kinder, meine Schwester, der Schwager und meine Mutter kamen zum Essen, oder wir machten einen Ausflug.“ Ihr Wunsch zum Muttertag: „Meine Mutter hätte ich gerne wieder dabei und eine Familie, die wieder zueinander gefunden hat.“

Eine Mitarbeiterin im Pflegebereich des Landesklinikums Waidhofen erzählt: „In unserer Familie hat der Muttertag einen hohen Stellenwert und ich bin froh, dass wir zumindest im kleinen Familienverband - mein Mann und meine vier Kinder - den Muttertag gemeinsam feiern können. Manchmal ist das wegen meines Dienstplanes nur eingeschränkt möglich, trotzdem schaffen wir es, Zeit gemeinsam zu verbringen. Das ist mir ohnehin das wichtigste.“ Dieses Jahr kommt sie aus dem Nachtdienst und feiert den Muttertag im Anschluss. „Ich glaube, für meine Mutter war der Muttertag eher stressig, da sie lieber zu Hause gekocht hat als Essen zu gehen.“ Sie ist froh, dass es in ihrer Familie einen großen Zusammenhalt gibt und sie die Wertschätzung ihrer Familie nicht nur am Muttertag, sondern das ganze Jahr über spürt.

Ulrike Ramharter, zweifache Mutter und Inhaberin eines Modegeschäfts, erzählt: „Meine beiden Kinder sind mittlerweile 12 und 15 Jahre alt. Wichtig ist mir die Zeit, die ich mit meiner Familie genießen kann, denn die Familie steht an erster Stelle. Als die Kinder noch klein waren, herrschte große Aufregung vor dem Muttertag. Sie hatten Gedichte und Basteleien vorbereitet, und ich war genauso nervös wie sie“, erinnert sich Ramharter schmunzelnd. „Die Anspannung legte sich erst, nachdem das Frühstück vorbereitet, die Gedichte aufgesagt und die Geschenke überreicht waren.“ Für ihr Geschäft ist der Muttertag ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. „Gutscheine werden nach wie vor gerne gekauft, aber immer mehr Kinder - vor allem die Töchter - laden die Mütter zu einem Mutter-Tochter-Tag ein. Sie gehen gemeinsam einkaufen, anschließend essen oder machen einen Ausflug.“

„Für mich hat der Muttertag keinen hohen Stellenwert, denn das Frauenbild ist doch moderner geworden“, erklärt Julia Zwickl aus Raabs. Sie ist Mutter zweier Kinder im Alter von fünf und neun Jahren, in den elterlichen Betrieben tätig und Obfrau der Raabser Wirtschaft. „Als die Kinder ein halbes Jahr alt waren, habe ich wieder zu arbeiten begonnen, um den Anschluss nicht zu verlieren.“ Manche Menschen konnten damit nicht gut umgehen. „Meine Mutter und Schwiegermutter haben mich großartig unterstützt. Und das, obwohl meine Kinder sehr wenig geschlafen haben“, ergänzt Zwickl. In Raabs gibt es eine sehr gute Nachmittagsbetreuung. „Im Kindergarten wird sie bis 15 Uhr, in der Volksschule sogar bis 17 Uhr angeboten. Das ermöglicht mir eine entspannte Zeit mit meinen Kindern.“ Zwickl weiter: „Qualitativ hochwertige Familienzeit ist mir sehr wichtig. Sind meine Kinder zu Hause, gehört meine Zeit ihnen. Erst wenn sie schlafen, setze ich meine Arbeit fort, falls es erforderlich ist.“ Die Entscheidung, wann die Frauen wieder in den Beruf zurückkehren möchten - oder müssen - hängt von vielen verschiedenen Faktoren ab. Jedenfalls sollten sie es selbst entscheiden können.

