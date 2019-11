In nur 25 Minuten waren alle Karten für die Andy Marek Weihnachtsshow in der Sporthalle am 21. Dezember restlos verkauft.

Bereits zwei Stunden vor Kassenöffnung bildete sich eine Schlange wartender Menschen vor der Sparkasse Waidhofen. Aber heuer war der Andrang nicht nur in Waidhofen groß, sondern auch in diversen anderen Sparkassen im Waldviertel hatte man die Möglichkeit Karten, für diese mittlerweile weit über die Grenzen hinaus bekannte Veranstaltung, zu erwerben.

Nach nur 25 Minuten gab es eine Rekordmeldung – die große Sporthalle in Waidhofen ist restlos ausverkauft. Andy Marek dazu: „Ich freue mich sehr, dass das Interesse so groß ist. Es ist ein wunderbares Zeichen der Wertschätzung, die mir hier entgegengebracht wird.“