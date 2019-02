Bürgermeister Robert Altschach bezeichnet es als Arbeitsverweigerung. Vizebürgermeister Gottfried Waldhäusl (FPÖ) als einzig mögliche Konsequenz: die Niederlegung der Ausschuss-Vorsitze durch ihn selbst und die Stadträte Franz Pfabigan (SPÖ) und Martin Litschauer (Grüne) im November 2018. Wobei: Pfabigan ließ sich bis zum Jänner Zeit. Damit sind die Ausschüsse nun aufgelöst.

„Ich habe gewartet, ob es doch noch ein Gespräch und ein Einlenken seitens der ÖVP gibt, aber dazu kam es nicht“, erklärt Pfabigan. Dadurch blieben die Ausschüsse, in denen er Stellvertreter (Kanal) und Vorsitzender (Verkehr) war, aufrecht; ebenso der Tourismusausschuss, in dem ÖVP-Stadtrat Thomas Lebersorger Stellvertreter ist – und bleibt.

„Solange es den Budgetplan in dieser Form gibt, werde ich dafür nicht als Vorsitzender die Verantwortung übernehmen.“Martin Litschauer

Wie von der Gemeindeordnung vorgeshen, musste die Wahl der Vorsitzenden am vergangenen Mittwoch mit den ursprünglichen Kandidaten wiederholt werden. Ersatzvorschläge gab es seitens dSPÖ, FPÖ und Grünen nicht. Wie zu erwarten, schlugen Pfabigan und Litschauer die Wahl aus. Waldhäusl, der nicht anwesend war, erhält das Ergebnis schriftlich, will aber ebenfalls die Wahl nicht annehmen. Man habe in den Gremien ohnehin nicht vernünftig arbeiten können, da der Bürgermeister die Übertragung von Kompetenzen auf Stadträte abgelehnt habe.

„Der Grundankauf im Bereich des ehemaligen Golfplatzes wurde nicht in den zuständigen Ausschuss gegeben, obwohl der Bürgermeister schon einen unterschriebenen Vertrag hatte“, führt Waldhäusl aus. „Wozu brauchen wir dann einen Ausschuss?“ Die Auflösung bedeutet für ihn keineswegs, dass nun nichts mehr gearbeitet werde. Anträge werden im Stadt- und Gemeinderat eingebracht.

Litschauer stören manche Punkte im Budgetplan. „Solange es den Plan in dieser Form gibt, werde ich dafür nicht als Ausschussvorsitzender die Verantwortung übernehmen.“ Er sei aber gesprächsbereit.

Der Bürgermeister will den Vorwurf, es sei keine Zusammenarbeit möglich gewesen, nicht stehen lassen: Man habe Budgetgespräche geführt und Jour fixes eingelegt. „Eines muss auch klar gesagt werden: Information ist auch eine Holschuld“. Die Arbeit bleibe nun an ihm und den ÖVP-Stadträten hängen. „Dabei erhalten die Stadträte ihre vollen Bezüge von 1.000 Euro pro Monat weiter. Das ist für mich Arbeitsverweigerung“, stellt Altschach klar.

„Es ist eine Frage der Moral“, findet Altschach

Stimmt nicht, kontert Litschauer: Der Vorsitz sei unentgeltlich geführt worden. Altschach: „Aber es ist eine Frage der Moral, ob man als Stadtrat, der keinen Ausschuss mehr leitet, das gleiche Gehalt bezieht wie ein ÖVP-Stadtrat, der dies nach wie vor tut.“ Er ortet in der Niederlegung Wahlkampftaktik. Die Bürger Waidhofens seien die wahren Leidtragenden dieser Vorgehensweise.