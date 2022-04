Ausstellung „Coloured Dreams“: Idee im Mittelpunkt

Werbung

Mit Spannung erwartet wurde die erste Ausstellung der Saison 2022 in der Kunst.Galerie.Waldviertel.

Wie im Vorfeld berichtet, zeigt der aus der Republik Moldau stammende Künstler Teodor Buzu bis 22. Mai großfortmatige Aquarelle, intensiv farbstarke Öl- und Acrylgemälde, sowie Arbeiten auf Seide und Porzellan.

Zur Vernissage am vergangenen Freitagabend kam hochrangiger Besuch – Victoria Alexandrov, eine Diplomatin der moldawischen Botschaft in Wien. „Teodor Buzus Kunst wärmt die Seele auf, sie sagt mehr als 1.000 Worte, speziell in diesen Zeiten. Lernen wir, uns auf die Werte der Kunst in diesen schwierigen Tagen zu besinnen“, betonte Alexandrov bei der Eröffnung.

Beim Arbeiten steht für Buzu zunächst einmal die Idee im Mittelpunkt. Erst danach wählt er das am besten geeignete Material aus. Dabei gilt es, die jeweiligen Stärken und Schwächen des Materials zu beachten. „Auf Seide kann ich beispielsweise nichts retuschieren, da muss ich mich konzentrieren, um keine Fehler zu machen“, erläuterte Buzu.

Eine Neuheit bei dieser Vernissage war die Art der musikalischen Umrahmung: Der Violinist Jiri Sycha interpretierte ausgewählte Werke Teodor Buzus musikalisch.

