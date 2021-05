Schon zum zweiten Mal verschoben werden musste die Ausstellung „40 Jahre Wiedergründung des Bürgerkorps Waidhofen“.

„Die Ausstellung hätte schon im Vorjahr mit einem großen Fest stattfinden sollen“, erzählt Edith Monaco vom Stadtmuseum Waidhofen. Jetzt sollte sie am Samstag, 24. April, eröffnet werden. Wie es derzeit aussieht, wird sie am 8. Mai ohne Vernissage eröffnet. Die Ausstellung zeigt die Geschichte der letzten 40 Jahre des Bürgerkorps, auch künstlerisch gestaltete Schützenscheiben sind zu sehen. Geöffnet ist von 10 bis 12 Uhr und von 14 bis 17 Uhr. Am Tag der Eröffnung wird auch von 19 bis 20 Uhr geöffnet und in dieser Zeit wird eine kleine Delegation des Bürgerkorps anwesend sein. Ausstellungsdauer bis 18. Juli.

Im Zuge des Museumfrühlings Niederösterreich ist am 29. und 30. Mai freier Eintritt im Museum. Zudem gibt es eine Miniatur-Sonderausstellung im Foyer, das Thema soll eine Überraschung sein.

Bilder, Objekte, Schrumpfköpfe und Kurzfilme von Johann Gramanitsch werden am 24. Juli, 19 Uhr gezeigt. An dem Abend erzählt Gramanitsch aus seinem bewegten Leben. Der Waidhofner DJ Ludwig Flicker wird Musik aus der legendären Gramanitsch-Zeit spielen. Die Ausstellung läuft bis 15. August.

Zum Anlass 850 Jahre Waidhofen wird ab 20. August die Sonderausstellung „Seinerzeit in Waidhofen“ die Vergangenheit der Stadt mit seltenen Bildern, Fotos und Objekten sowie Filmraritäten aus verschiedenen Blickwinkeln zeigen. „Aus dem Bestand des Museums präsentieren wir Historisches, Persönlichkeiten, Kunst, Kultur, Gesellschaft und Ereignisse“, erklärt Edith Monaco. Dauer bis 26. Oktober.

„ Weberei und Musik“ heißt es am 15. Oktober. Um 19 Uhr gibt es die Filmvorführung des neuen Weberei-Films. Heinrich Hetzer gibt darin Einblicke und Details aus dem Webereimuseums. Helmut Hutter & das Waldviertler Schrammeltrio sorgen für die musikalische Umrahmung. Anschließend ist eine freie Besichtigung des Webereimuseums möglich. Der Film soll auch künftig in der Dauerausstellung zu sehen sein.

„Unser Stadtbuch hat einen Vogel“. Am 5. November, 19 Uhr gibt es neue Forschungsergebnisse zu der 600-jährigen Handschrift. Das Waidhofner Stadtbuch ist das zweit Älteste aus ganz Österreich. Im Zuge der 850-Jahr-Feier gibt es in Kooperation mit der Waldviertel Akademie einen Vortrag von Dr. Martin Roland, Institut für Mittelalterforschung, Österreichische Akademie der Wissenschaften.

Guter Dinge ist man heuer für das Weihnachtskonzert am 26. November. Das Konzert mit Gaby Stattler & Band, so wie mit Geschichten und Gedichten, wäre auch schon im Vorjahr am Programm gestanden.

Änderungen des Programms werden auf www.stadtmuseum-wt.at bekannt gegeben.