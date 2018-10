Schon wieder kann der Bio-Vodka-Produzent Nørderd einen großen Erfolg verbuchen: alle drei Vodka-Sorten wurden bei den „Global Vodka Masters“ in Großbritannien in der Kategorie „Organic“ mit Gold ausgezeichnet.

Drei Monate zuvor waren der „Single Malt Vodka“, „Pure Potato Vodka“ und der „Pure Apple Vodka“ bei der „International Wine & Spirits Competition (IWSC) prämiert worden. „Unser Ziel ist immer gewesen, den Geist des Waldviertels einzufangen und den Geschmack der Region über die Grenzen in die Welt hinaus zu tragen. Auszeichnungen wie diese beweisen, dass wir den richtigen Weg gehen und hochwertige, biologische Produkte auf dem Vormarsch sind“, freut sich Geschäftsführer David Wais über die internationale Auszeichnung.

Alle Rohstoffe und Grundprodukte stammen direkt aus dem Waldviertel. In den Vodka-Produkten befinden sich ausschließlich diejenigen Inhaltsstoffe, auf die der Name der Sorte verweist.

Äpfel, Erdäpfel und Roggen werden in ihrer reinsten Form im benachbarten Weinviertel in der Nähe von Laa an der Thaya gebrannt.

Die Herstellung erfolgt nach höchsten Bio-Vorschriften ohne Zugabe von Geschmacksverstärkern oder anderen Zusatzstoffen – und das seit mittlerweile zehn Jahren.