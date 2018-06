„Wir wünschen, wir spielen“ war das Motto der 25. Geburtstagsfeier der Big Band. Das Jubiläumskonzert mit großartigen Darbietungen der Big Band Waidhofen fand am Freitag und Samstagabend statt.

Zu diesem Geburtstag der Big Band machten sich die Band-Mitglieder selbst ein Geschenk für dieses besondere Konzert: Jedes durfte sich ein Stück aussuchen, welches die Big Band in den vergangenen Jahren gespielt hatte. Um das Ganze noch ausführlicher zu gestalten, erklärten die Musiker jeweils, weshalb sie dieses Lied ausgewählt hatten.

Dabei waren viele Gründe ausschlaggebend: „Zu diesem Stück muss man einfach das Tanzbein schwingen“, „Dieses Stück habe ich schon immer am liebsten gespielt“, „Das Stück zeigt, wie schön das Leben ist“ oder „Meine Eltern haben mir dieses Stück immer wieder vorgespielt“. Um den Durchblick nicht zu verlieren, führte Angelika Brait das Publikum durch das Programm. Die Band startete mit dem Stück „American Patrol“ und gewann die Aufmerksamkeit des Publikums sofort für sich, was sich im Laufe des Konzerts nicht änderte.

Perfekte Einsätze und allesamt gelungene Soli brachten die Besucher immer wieder zum Mitschunkeln und Mittanzen. Weiter ging es mit den Stücken „Layla“ und „Anvil Chorus“. Beim nächsten Stück „Alle Möbel verrückt“ gab es dann auch gesangliche Begleitung von Armin Tschakert.

Einlagen brachten Publikum zum Lachen

Viele Späße der Bandmitglieder brachten das Publikum auch immer wieder zum Schmunzeln. Dies passierte auch, als die Männer der Band ihre neuen Outfits mit lustigen Tanzbewegungen präsentierten. Somit war das Konzert nicht nur musikalisch fantastisch, sondern auch vielseitig und auf jeden Fall unterhaltsam. Jede Musikrichtung konnte im Big-Band-Stil hervorragend vertreten werden.

Dies bewiesen die Musiker auch bei den nachfolgenden Stücken „What a Wonderful World“, „La Bamba“, „Chameleon“ ,„In the Air Tonight“, „Children of Sanchez“ und „The Streets of San Francisco“. Unter der musikalischen Leitung von Markus Zahrl traf die Band jeden Einsatz, was das Publikum immer wieder aufs Neue in ihre Musik eintauchen ließ. Beim Stück „La Bamba“ traten die Trompetenspieler sogar vor und präsentierten die allbekannten Klänge auf gelungene Art und Weise.

Nach einer Pause ging das Konzert über zum zweiten Set. Dieses startete mit dem Stück „Most Royal Count“, welches in der Gründungszeit der Big Band gespielt wurde. Obwohl viele Big-Band-Klassiker ausgesucht wurden, fanden auch alte und schwierigere Stücke ihren Platz.