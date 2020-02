Über das Wetter lässt es sich ja bekanntlich immer gut reden und es ist somit ein geeignetes Smalltalk-Thema. Wer jedoch seine Gesprächspartner mit Spezialwissen und präzisen lokalen Wetterprognosen überraschen und beeindrucken möchte, dem sei das neue Buch von Eunike Grahofer empfohlen.

Das mittlerweile neunte Werk der Naturpädagogin „Omas geniale Wetterpflanzen – wie wird das Wetter heute“ beschreibt das erstaunliche Phänomen der Pflanzen als Wetterpropheten, dass sich schon Landarbeiter und Bauern in früheren Zeiten gerne zunutze machten.

Grahofers Großmutter versorgte sie schon als Kind mit genauen Vorhersagen: „Sie betrachtete die Gänseblümchen, danach die Ringelblumen und dann das Schöllkraut im Garten. Erst wenn alle drei Pflanzen schönes Wetter anzeigten, wusste sie, dass das Wetter bei uns schön bleibt.“ Mehrere Pflanzen soll man deshalb anschauen, weil es auch unter den Pflanzen Individualisten gibt und mit ihren Verhalten aus der Reihe springen.

In dem Buch werden 50 Pflanzen in ihrem Aussehen beschrieben, wo sie gerne wachsen, wann sie blühen und was sie uns über das Wetter erzählen. Und zu jeder gibt es auch einen Wetterspruch von Oma wie: „Riechen Birken oder Linden, wird die Sonne bald verschwinden. Und es kommt wie’s kommen muss, bald ein dicker Regenguss“. Denn nicht nur das Schließen der Blüten oder das Senken der Köpfe sind Zeichen für Regenwetter, auch der Geruch gewisser Pflanzen kann ein Hinweis darauf sein.

Die Motivation dieses Buch zu schreiben war die Tatsache, dass es über diese Phänomene noch kein Buch gab und dieses Wissen erhalten bleiben soll.

Senior-Verlagschefin Siegrid Hirsch ist überzeugt von dem Erfolg des Buches: „Es wurde in den großen deutschen Weltbild-Katalog mit einer Million Stück Auflage aufgenommen, und das bedeutet etwas.“