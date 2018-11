Der Grund dafür ist, wie die drei in einer Pressekonferenz im Rathaus ausführten, eine massive Streichung der Budgets in ihren Ressorts im Vorschlag für den Haushaltsvoranschlag für 2019. So wurden in Waldhäusls Ausschuss für Wirtschaft, Bau- und Raumordnung, Wohnbau, Tourismus und Stadterneuerung 100.000 Euro für die Innenstadtentwicklung gestrichen, und auch in den Ausschüssen von Pfabigan (Polizei-, Verkehrs-, Friedhofs- und Bestattungswesen und Gebäudeverwaltung) und Litschauer (Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, Gemeindestraßen, Parkanlagen und öffentliche Beleuchtung und Umwelt) wurden Kürzungen von bis zu 60 Prozent vorgenommen.

Auch das „Durchboxen“ des Grundankaufs am ehemaligen Golfplatz mittels Dringlichkeitsantrag und Sitzungswiederholungen, wo dies nur durch die Hilfe des „wilden“ MandatarsReinhard Jindrak gelang, stößt den drei Fraktionen sauer auf. Man sei arbeitswillig, doch das Machtgehabe der ÖVP und Bürgermeister Robert Altschachs schade den Bürgern und der Stadt. Man sehe sich außer Stande, dafür weiter in den Ausschüssen die Verantwortung zu übernehmen. Außerdem orte man fehlende Gesprächsbereitschaft seitens des Bürgermeisters.

Mit der Rücklage der Vorsitze konfrontiert, zeigte sich Altschach im NÖN-Gespräch überrascht über das Vorgehen. „Die Wünsche der Stadträte hätten den ordentlichen Haushalt um 600.000 Euro überzogen, und manches, wie die 100.000 Euro für die Innenstadtentwicklung war überhaupt nicht begründet und näher ausgeführt. Daher waren diese Dinge erst einmal zu streichen, aber man hätte bei den Budgetgesprächen, die nach der gescheiterten Sitzung am 12. November stattgefunden hätten, darüber reden können. Es ist aber niemand von den anderen Fraktionen gekommen. Mir jetzt fehlende Gesprächsbereitschaft vorzuwerfen, ist eigenartig“, stellt Altschach klar.

Was die Rücklage der Ausschuss-Vorsitze für die Arbeit im Gemeinderat bedeutet und weitere Stellungnahmen lest ihr in der nächsten Ausgabe der NÖN.