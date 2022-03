Dramatische Schreibwerkstatt: Schreiben für die Bretter der Welt

Werbung

Was 2013 als Versuch auf Anregung der langjährigen TAM-Technikerin Viktoria Kutil begann, entwickelte sich zu einem fixen Bestandteil des Theaters an der Mauer, die „Dramatische Schreibwerkstatt“. Monologe und Dialoge wurden verfasst, dramaturgische Grundkenntnisse vermittelt, die Möglichkeiten des Aufbaus und der Entwicklung einer Szene ebenso praktisch erprobt wie Sprachschichten oder die dramatischen Gattungen.

Die Mitglieder, ein bunter Mix an Alters- und Berufsgruppen, treffen einander in regelmäßigen Abständen im TAM-Cafe, um ihre Texte vorzulegen, darüber zu diskutieren oder Verbesserungsvorschläge zu unterbreiten. Ein wesentlicher Unterschied zu herkömmlichen Schreibwerkstätten ist jener, dass in der „Dramatischen Schreibwerkstatt“ die Texte für die Bühne aufbereitet sein müssen. Die Beschreibung von Bühnenbild und Ausstattung oder Regieanweisungen bilden einen wesentlichen Unterschied zum „normalen“ Schreiben. Die Schreibwerkstatt startete mit sechs Teilnehmern, derzeit schreiben Mitglieder aus den Bezirken Waidhofen, Zwettl, Gmünd und Krems für das Theater an der Mauer.

Zahlreiche Produktionen auf der Bühne zu sehen

Im Laufe der Jahre entstanden bereits zahlreiche Produktionen aus den Arbeiten der kreativen Köpfe der Dramatischen Schreibwerkstatt, etwa „Hurra! Wir Alten kommen“, „Toll trieben es die alten Götter“ oder „Lena, die künstliche Intelligenz“. Besondere Schreibtalente schlummern im Bereich der Komödie und des Kabaretts, was sich auch schon in einigen Kabarettabenden sowie in Gemeinschaftsproduktionen erfolgreich gezeigt hat. Unter dem Motto „Texte zur Zeit“ gab es im September 2019 im Rahmen des Waidhofner Festivals „Fest der Wörter“ eine szenische Lesung.

Nicht alles, was geschrieben wird, erblickt auch die Bretter der TAM-Bühne, denn manche Stücke würden sich eher für eine filmische Umsetzung eignen. „Bewahre Dir die Individualität Deines Schreibens. Aber gute Tipps und Impulse können weiterhelfen“, ist ein Leitspruch, nach dem TAM-Prinzipal Ewald Polacek als Schreibwerkstatt-Leiter die Talente entdeckt und fördert. „Als wir vor nun beinahe neun Jahren mit der Dramatischen Schreibwerkstatt begonnen haben, hätte ich nicht erwartet, dass dies ein so erfolgreiches Projekt wird“, ist Polacek begeistert, seine „Bestsellerschreiber“ im eigenen Haus zu haben.

Neben Theaterstücken auch Bücher geschrieben

Nachzulesen sind „Kurzstücke, Minidramen - Dramolette und Sketches“ auch in dem gleichnamigen Buch, das im Theater an der Mauer erhältlich ist. Neben den Bühnenstücken entstanden von einzelnen Schreibwerkstattmitgliedern auch eigene Bücher.

Eine bunte Mischung der Schreibwerkstatt können Theaterfreunde in den nächsten Produktionen (siehe Infokasten) des Theaters an der Mauer erleben. Auch im Rahmen der 100-Jahr-Feier des Landes Niederösterreich ist das Theater mit einer Produktion eingebunden.

Interessierte können sich auf der Homepage unter www.tam.at über die vielfältigen Angebote des Theaters an der Mauer informieren.

