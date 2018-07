Das Autohaus Lirnberger feierte am 1. Juli die Eröffnung des neuen Standorts in der ÖAMTC-Straße 2.

Firmeninhaber Alexander Lirnberger konnte zahlreiche Ehren- und Festgäste begrüßen und freute sich, sein Service nun unter verbesserten Bedingungen anbieten zu können. Inklusive Außenanlagen stehen dem Betrieb nun 5.300 Quadratmeter zur Verfügung.

Familienbetriebe in Krise besonders wichtig

Bezirkshauptmann-Stellvertreter Josef Schnabel wies in seiner Ansprache auf das Schlagwort „Geht’s der Wirtschaft gut, geht’s uns allen gut“ hin. Das sei auch ein Garant für gesellschaftliche Stabilität. Mit Wirtschaft seien nicht vorrangig multinationale Großkonzerne gemeint, sondern Klein- und Mittelbetriebe und hier ganz besonders die Familienunternehmen, die mit Herzblut an ihren Betrieben hängen. In der Finanzkrise 2008 hätten genau diese Betriebe die Phase am besten bewältigt, weil hier wirklich gearbeitet und nicht spekuliert wurde. Diese ehrliche Arbeit müsse auch anerkannt werden.

Bürgermeister Robert Altschach gratulierte dem Firmenchef zu dem neuen Gebäude und bedankt sich, dass er dem Betriebsstandort Waidhofen treu geblieben ist. Er zeigte sich sehr stolz auf die vielen Klein- und Mittelbetriebe, die es in der Gemeinde gibt. Sie seien das Rückgrat der Waidhofner Wirtschaft. „Sie erzeugen Arbeitsplätze, sorgen für Wertschöpfung und für Stabilität, und viele davon sind in Familienbesitz“, meinte Altschach. Seitens der Gemeinde habe man sich auch finanziell sehr bemüht, einen Jungunternehmer zu fördern, um ihn hier im Betriebsgebiet Ost anzusiedeln.

Andreas Kostelezky, Geschäftsführer von Mitsubishi Österreich, betonte, dass für den Autokonzern zuverlässige Vertragspartner besonders wichtig seien. Er freute sich, einen solchen mit dem Autohaus Lirnberger zu haben.

Die feierliche Segnung des neuen Gebäudes führte Diakon Franz Hadl durch.