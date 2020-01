Otmar Schlager schraubt gerade einen CD-Player zusammen: Er brachte ihn zum „Repair-Café“ am Freitag mit, in der Hoffnung, dass ihm jemand bei der Reparatur hilft. Der Schaden ist aber zu groß, allerdings wird am Nebentisch gerade getüftelt, wie ein kleines Heizgerät wieder in Gang gebracht werden kann.

Widhalm Georg Brandstetter

Das ist der Sinn der Zusammenkunft, die erstmals in einem gemieteten Eibetex-Raum stattfindet. Georg Brandstetter ist der Initiator: Er hat 2014 ein „Repair-Café“ in Wels (Oberösterreich) ins Leben gerufen, bevor er vor fünf Jahren nach Waidhofen übersiedelt ist und eine Familie gründete. „Die Grundidee ist, Leute zusammenzubringen, die sich gegenseitig helfen.“ Defekte Geräte können so repariert werden. „Oft ist’s nur eine Kleinigkeit, wenn zum Beispiel nur ein kaputtes Kabel ausgetauscht werden muss“, schildert der 33-Jährige.

„Ich sehe das in gewisser Weise als Schwarmintelligenz, die da zusammenkommt.“ Georg Brandstetter über den Hintergrund des Repair-Cafés

„Ich sehe das in gewisser Weise als Schwarmintelligenz, die da zusammenkommt“, ergänzt er. „Es ist schon so gedacht, dass man’s selber macht und Hilfe kriegt“, ist das „Repair-Café“ kein Dienstleister. Ziel ist zudem, dass weniger weggeschmissen wird „und andere Wege überlegt“ werden: „Es ist halt verlockend, weil’s richtig viel Billigprodukte gibt“, erklärt Brandstetter.

Der Fokus liege auf kleine Elektrogeräte. „Man kann aber auch mit kleinen Möbelstücken kommen.“ Der Initiator ist selbst gelernter Elektriker und Zimmerer, bringt also Expertise mit, und hat für das Café vier Bekannte an seine Seite geholt, die ihn dank ihrer technischen Ausbildung unterstützen. „Man kann viel lernen, wenn man etwas repariert“, ist Brandstetter überzeugt.

Dazu komme die Geselligkeit: „Man trinkt, isst, tauscht sich aus. Und wenn’s gut geht, kann man mit einem reparierten Gerät wieder heimgehen“, sagt Brandstetter. „Ich war gespannt, wie das so ankommt, vielleicht ist es am Land anders und man repariert selber noch mehr.“ Zuerst fielen Anmeldungen spärlich aus. Brandstetter dachte sich: „Ich lasse es darauf ankommen, es wird schon werden. Und dann waren vor vier Uhr schon Leute da, die beim Aufbauen geholfen haben.“

Das Café soll regelmäßig jeden zweiten Freitag im Monat stattfinden