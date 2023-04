Waidhofen „Feuerwerk der Emotionen“: Theaterkurs für Kinder im TAM

Lesezeit: 3 Min Edith Hofmann

Gabriela Peterka leitet den Workshop im TAM. Foto: privat

„Feuerwerk der Emotionen“ heißt der Workshop des Vereins für Theaterpädagogik Weitra, der von 3. bis 7. Juli für Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren im Theater an der Mauer (TAM) in Waidhofen an der Thaya stattfinden wird.