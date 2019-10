Die Feuerwehren des Bezirks nutzten das Nationalfeiertags-Wochenende für rege Übungstätigkeiten.

81 Feuerwehrleute waren am Samstag bei einer großen Löschübung in Merkengersch eingesetzt. Die Feuerwehren mussten eine Scheune, die sich in einem Waldstück am sogenannten „Bierhübel“ befindet, löschen. Eine Löschleitung von 500 Metern musste gelegt werden. Zusätzlich galten elf Kinder als vermisst. Auch die Feuerwehr Zlabings aus Tschechien war eingeladen, doch kurz vor dem Übungsbeginn wurden die Kameraden aus Zlabings zurück nach Tschechien zu einem Echteinsatz beordert. Nähe Zlabings brach ein Waldbrand aus.

Unmittelbar nach der Übung in Merkengersch, gab es auch in Dobersberg einen Echteinsatz. Ein Traktor stürzte während Feldarbeiten über eine Böschung in einen Bach und blieb am Dach liegen. Mit den Seilwinden des Rüstlöschfahrzeuges Dobersberg und dem Hilfeleistungsfahrzeug 2 aus Merkengersch wurde die rund vier Tonnen schwere Arbeitsmaschine samt angehängtem Arbeitsgerät wieder auf die Räder gestellt. Verletzt wurde zum Glück niemand.

Ein Gebäudebrand war die Übungsannahme für die Feuerwehren der Gemeinde Thaya. Die Feuerwehrleute mussten dabei ein Nebengebäude schützen und die Brandbekämpfung durchführen. Zwei Personen wurden vermisst und konnten durch zwei Atemschutztrupps gerettet und ins Freie gebracht werden.

Drei abgängige Personen in einem Waldstück war die Übungsannahme bei der Übung in Kleingöpfritz. 45 Feuerwehr-Mitglieder suchten das unwegsame Gelände ab. Aufgrund des dichten Unterholzes war es sehr schwierig, die Suchkette aufrecht zu erhalten. Zur Unterstützung in der Dunkelheit kam auch eine Wärmebildkamera zum Einsatz.

Bei der Unterabschnittsübung in Altwaidhofen war die Übungsannahme ein Dachstuhlbrand nach einer Gasexplosion bei der Firma Mölzer. Die Besatzung des Tanklöschfahrzeuges 1 führte mit einem C-Rohr den Schutz des Wohnhauses durch und stellte gleichzeitig einen Atemschutztrupp für die Menschenrettung aus dem Brandobjekt. Die Drehleiter hatte ihren Aufstellplatz direkt vor dem Tanklöschfahrzeug - von dem es auch mit Löschwasser versorgt wurde. Mittels Wenderohr im Drehleiter-Korb wurde der Schutz des Wohnhauses durchgeführt und anschließend eine Brandbekämpfung von oben gestartet.

Zeitgleich nahm das Kommandofahrzeug mit dem Atemluftanhänger in der Nähe des Einsatzortes Aufstellung. Nach Inbetriebnahme des Atemluftkompressors und Aufbau des Atemschutzsammelplatzes wurden die leeren Atemluftflaschen der eingesetzten Atemschutztrupps sofort vor Ort befüllt.