Seit der Vorwoche ist bekannt, dass die Firma Bernhard Babun von der Firma sauber+stark übernommen wird.

Das TraditionsunternehmenBabun, das seit 1971 besteht, ist spezialisiert auf Kanalreinigung, Flüssigkeitsentsorgung aus Kanälen, von Ölen und Fettabscheidern im Kommunalbereich sowie im gewerblichen Bereich und auch bei Privatkunden, wo zum Beispiel Öltankreinigungen durchgeführt werden.

Nach mehreren Gesprächen mit Firmeninhaber Bernhard Babun wird die Firma sauber+stark, die in unmittelbarer Nachbarschaft zur Firma Babun situiert ist, übernehmen.

Gesamte Betrieb sowie Mitarbeiter werden übernommen

Der gesamte Betrieb, der Standort und die Fahrzeuge der Firma Babun werden ebenso übernommen wie die vier Mitarbeiter, drei Lkw-Fahrer und eine Büroangestellte. Die Übernahme ist mit 30. Juni wirksam.

„Wir können in den verbleibenden Wochen den Betrieb noch besser kennenlernen und möchten schon jetzt klarstellen, dass das Service der Firma Babun ebenso wie die Telefonnummer und die E-Mail Adresse aufrecht bleiben“, erklärt Gottfried Stark.

sauber+stark errichtete in Waidhofen ein Abfallsammelzentrum, zuerst auf dem Gelände der ehemaligen Mülldeponie, und als klar wurde, dass man von dort absiedeln muss, am jetzigen Standort. Die Firma hat derzeit 13 Mitarbeiter. In Irnfritz hat die Firma Stark 85 Mitarbeiter, die Firma Saubermacher mit Sitz in Graz 3.500.