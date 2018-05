Baugründe sind in Waidhofen Mangelware. Ein Problem, mit dem die Politik schon seit Längerem zu kämpfen hat. „Familien wenden sich an mich und bitten um Hilfe. Unser Angebot an Baugründen kann die Bedürfnisse nicht abdecken“, meint Bürgermeister Robert Altschach über die Lage in der Stadt.

Die Erschließung neuer Bauflächen sei ihm schon in seiner Funktion als Stadtrat für Raumordnung ein großes Anliegen gewesen. Und seine Bemühungen zeigen Wirkung. Beschlossen ist die Gemeindeerweiterung um die Fläche der „Heimatsleit’n“, auch als Siedlungsgebiet „Mühlen & Höfe“ bekannt.

Mehr als zwei Hektar sollen mit 61 Einfamilienhäusern und 95 Reihenhäusern bebaut werden, so der Plan. „Also fast ein kleines Dorf“, sagt Altschach. Verhandlungen mit Eigentümern wurden bereits geführt, erste Ankäufe getätigt. 2016 wurde mit den ersten Umwidmungen begonnen.

Großes Fragezeichen blieb Finanzierung

Ein großes Fragezeichen blieb dennoch die Finanzierung. Die Stadt alleine kann die entsprechenden Mittel nicht aufbringen, weshalb Altschach bei Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner um Unterstützung angesucht hat. Diese wurde bewilligt, heißt es. „Die entsprechende Förderhöhe kann allerdings erst beschlossen werden, wenn der fixe Finanzierungsplan steht.“ Dazu müsse erst ein Kostenvoranschlag vorgelegt werden.

Investiert werden sollen schätzungsweise 13 Millionen Euro, davon sind 11 Millionen nur für den Ausbau der Infrastruktur geplant. Eine neue Brücke über die Thaya muss gebaut sowie eine zwei Kilometer lange Straße komplett neu errichtet werden, um das Areal mit der Stadt zu vernetzen. Wasserversorgung, öffentliche Beleuchtung und Telekommunikation miteingeschlossen.

Bewerbungsliste gibt es bereits

Eine Bewerbungsliste für die Grundstücke gibt es bereits, einige interessierte Familien haben sich schon vormerken lassen. Eine von ihnen ist Elke Maurer, derzeit Internistin im Krankenhaus Waidhofen. Sie möchte sich nicht nur beruflich, sondern auch privat in Waidhofen verwurzeln. „Seit zehn Jahren bin ich in Waidhofen. Aktiv nach einem Bauplatz suche ich seit zwei Jahren. In meinem Haus möchte ich mir später auch eine eigene Ordination aufbauen.“

Im Laufe der Zeit soll auch eine Widmung für das Betriebsgebiet Ost erwirkt werden, um die Ansiedlung des Einzelhandels mit Lebensmittelgeschäften zu ermöglichen.

„Der Zug steht jetzt am Gleis und fängt an zu Rollen. Wir hoffen, dass dieser Zug schnellstmöglich volle Fahrt aufnehmen kann.“ 2020 will Altschach die ersten Mischmaschinen am Siedlungsgelände stehen sehen.