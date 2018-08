Die Heißluftballon-Weltmeisterschaft findet derzeit in Groß Siegharts statt. Der Bewerb wird im Abstand von zwei Jahren ausgetragen. Zum Veranstaltungszeitpunkt befinden sich 150 Teams aus mehr als 38 Nationen aus der ganzen Welt am Wettkampfort und versuchen, sich den Weltmeistertitel zu sichern. Wir waren in den Hotels der Umgebung, um mit einigen Teams zu sprechen.

Araber zum sechsten Mal in Österreich

Glyn Kilsby fliegt für die Vereinigten Arabischen Emirate. Er ist schon zum sechsten Mal in Österreich, aber zum ersten Mal im Waldviertel und wohnt im JUFA-Hotel in Raabs. Ihm gefällt es hier ausgesprochen gut.

„Es ist ein schönes Stück Österreich“, meint er begeistert. Die Ballonfahrerszene in den Arabischen Emiraten ist sehr klein, deshalb gibt es keine nationalen Meisterschaften dort. Er erwartet sich von der WM herausfordernde und aufregende Fahrten. Er ist zum ersten Mal bei einer WM dabei und noch niemals zuvor zusammen mit mehr als einhundert Ballons gefahren. Das ist für ihn spannend, und er hofft auf eine gute Veranstaltung.

Der amtierende Weltmeister Rhett Heartsill (Mitte) mit seiner Schwester Kate und Crewmitglied Garret Neighbors | Gerald Muthsam

Rhett Heartsill aus den USA ist amtierender Weltmeister. Er kommt aus Texas und ist zum dritten Mal in Österreich. Er war schon voriges Jahr zum Trainieren hier und 2008 bei der WM in Hofkirchen in der Oststeiermark. Damals war er noch Crewmitglied seines Vaters, der sein Mentor war und mit einen eigenen Ballon antritt. Er mag die Gegend hier, die Hügel und offenen Flächen bilden das perfekte Gelände zum Ballonfahren. Der 33-Jährige hofft natürlich, dass er seinen Titel verteidigen kann. Sein Quartier hat er in der Liebnitzmühle bezogen.

Chinesin gefällt es in Raabs besonders

Li Tong von der Aero Sports Federation of China kommt aus der Hauptstadt Peking. Sie ist schön öfters in Österreich gewesen, auch ihr gefällt es sehr gut hier. Besonders mag sie Raabs als kleine, idyllische Stadt. Es gibt hier schöne Plätze, und die Leute sind sehr freundlich. Das chinesische Team mag das Essen hier, manches ist ein bisschen wie chinesisches Essen. Bei der WM erwarten sie sich gute Fahrten, die zwei Piloten die hier sind, sind in der nationalen Rangliste Nummer eins und Nummer zwei.

Igor Miklousic aus Zagreb mit seinem Team. | Gerald Muthsam

Igor Miklousic aus Zagreb, Kroatien, ist öfters in Österreich. So war er auch voriges Jahr hier zum Trainieren und hat 2008 in Hofkirchen bei der WM teilgenommen. Er findet die Gegend ideal zum Ballonfahren und die Menschen hier großartig. Das Wetter wird sehr gut werden, und er freut sich schon auf die Wettkämpfe. Er selbst ist Ballonfahrer in der zweiten Generation der Familie. Seine Eltern waren schon Ballonfahrer, und er ist damit aufgewachsen. Er erwartet sich eine Menge Fahrten, Treffen mit Freunden und eine gute Platzierung. Dies wird nicht einfach sein, weil viele gute Fahrer antreten werden.

Fabio Passos aus Brasilien ist zum vierten Mal in Österreich und zum zweiten Mal im Waldviertel. Er schätzt die guten Bedingungen, die hier zum Ballonfahren herrschen. Er hofft auf eine gute Position bei den Bewerben und will die WM richtig genießen. Die Crews aus China, Kroatien und Brasilien wohnen im Hotel Thaya in Raabs.