Gurgeltests: Labore "wollen am Montag für den Ansturm bereit sein"

Tagtäglich ist eine Menschenschlage vor dem Eurospar-Supermarkt zu sehen, so auch heute Früh (11. November). „Alle warten auf diese Tests“, seufzt eine 50-Jährige aus dem Bezirk Waidhofen. Sie überlegt schon, eine Teestation für die Wartenden aufzubauen. „Um sieben Uhr Früh muss man schon dort sein.“

Die Spar-Handelskette verteilt für das Land niederösterreichweit PCR-Gurgeltests, so auch in Waidhofen. Die Sets sind begehrt, nur: „Die wöchentliche Liefermenge entspricht momentan dem Bedarf von zwei Tagen - für ganz Niederösterreich“, erklärte zuletzt Sprecher Hannes Glavanovits. Der Laborpartner von „NÖ gurgelt“ könne nicht genug Tests zur Verfügung stellen, um die hohe Nachfrage zu decken.

"Regierung kann Versprechungen nicht halten"

Eine Situation, die für die betroffene Waidhofnerin untragbar ist. „Mein Wunsch wäre, dass die Regierung diese Sachen, die sie verordnet, auch erfüllt. Sie machen Versprechungen, die sie nicht halten können.“ Die 50-Jährige könne nicht nachvollziehen, warum noch immer zu wenig Gurgeltests vergeben werden. „Es gibt sicher genug Leute, die sich aus gesundheitlichen Gründen nicht impfen lassen dürfen. Sie schauen durch die Finger“, ergänzt sie.

Dazu kommt: „Mein Mann hat den Gurgeltest am Montag abgegeben und hat bis heute (Anmerkung: 11. November) noch nichts bekommen. So ist es schwierig, in die Arbeit zu gehen.“

"Verzögerungen tut dem Unternehmen leid"

Das Land NÖ hat mit der Novogenia GmbH diese Gurgeltest-Möglichkeit ausgerollt – und der Andrang ist „massiv“, beschreibt ein Sprecher des Labors. „Die Infrastruktur ist sehr kurzfristig gebaut worden“, führt er aus. Der Server, der zur Abfrage des Ergebnisses dient, sei überlastet. Und wenn in einem Testergebnis-Pool eine Probe positiv ist, benötige die Rückverfolgung Zeit. „Dass es Verzögerungen gibt, tut dem Unternehmen auch leid. Wir arbeiten rund um die Uhr und tun alles Menschenmögliche, damit wir am Montag für den Ansturm bereit sind.“

Zu hören ist, dass das Land NÖ an einer Gurgeltest-Verbesserung arbeitet, die zeitnah umgesetzt werden soll. Seit heute ist beim Waidhofner Spar allerdings zu lesen: Diese Woche keine PCR-Tests. Möglichkeiten zum Testen bestehen für den Bezirk Waidhofen in niedergelassenen Ordinationen und in den Apotheken Raabs und Heidenreichstein.