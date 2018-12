Die Gemeinderatssitzung am Donnerstag versprach aufgrund der Entwicklungen im Vorfeld heiße Diskussionen über den Haushaltsvoranschlag für 2019 – die Zuschauer, die in den Sitzungssaal gekommen waren, wurden nicht enttäuscht. Schon zu Beginn wurde es spannend, da ÖVP-Gemeinderat Oswald Farthofer mit Verspätung kam und der „wilde“ Gemeinderat Reinhard Jindrak entschuldigt war. Von der FPÖ fehlte Marco Burggraf, von der SPÖ Stefan Vogl.

Stadtrat Thomas Lebersorger (ÖVP) präsentierte den Voranschlag, der knapp 16,83 Millione Euro im ordentlichen und knapp 3,81 Millionen Euro im außerordentlichen Haushalt ausweist. Lebersorger ging auch detailliert auf die Kürzungen in den einzelnen Ressorts ein (siehe unten), und stellte klar, dass sehr wohl auch bei ÖVP-Ressorts deutliche Kürzungen durchgeführt wurden, um einen ausgeglichenen Haushalt zu erzielen.

„Ich frage mich, warum man sagt, dass 2019 die Mischmaschinen laufen. Das ist alles nur Schmäh und Lug!“ Vizebürgermeister Gottfried Waldhäusl, FPÖ

Kaum war die Präsentation erledigt, meldete sich Stadtrat Martin Litschauer (Grüne) zu Wort. Er wollte wissen, was mit seiner Anfrage nach Paragraf 22 der Gemeindeordnung hinsichtlich konkreter Förderzusagen für das Projekt „Heimatsleitn“ passiert sei. Bürgermeister Robert Altschach (ÖVP) entgegnete, die Beantwortung wäre in der geplatzten Sitzung vom 12. November vorgesehen gewesen, dort sei Litschauer aber nicht anwesend gewesen. Abgesehen davon hätte man ohnehin keine anderen Zahlen als 2017 präsentieren können.

„Das eine Sitzung nicht stattfand, entbindet laut Gemeindeordnung nicht von der Beantwortung einer Anfrage“, stellte Litschauer klar. Vizebürgermeister Gottfried Waldhäusl (FPÖ) pflichtete ihm bei: „Mit dieser Vorgehensweise wurde dem Gesetz nicht Genüge getan!“, warf er Altschach vor.

Weiters zweifelte er die Finanzierung der Aufschließung des Siedlungsgebiets Heimatsleitn – immerhin ein rund 15,6 Millionen schweres Projekt (Kostenaufstellung siehe unten) – an. „Wir haben eine Finanzierungslücke von etwa vier Millionen Euro. Im Voranschlag sind jährlich 500.000 Euro Bedarfszuweisung für vier Jahre vorgesehen. Nun – wir haben bisher schon immer 300.000 Euro pro Jahr erhalten, das macht dann lediglich 200.000 Euro pro Jahr, also 800.000 Euro insgesamt“, bezweifelte Waldhäusl die Machbarkeit des Vorhabens angesichts der vorliegenden Zahlen.

Darüber hinaus fehle auch noch das Grundstück für die Brücke, welche zur Anbindung des Siedlungsgebiets an die Stadt benötigt werde, es gebe auch Probleme mit einem Grundbesitzer, der einen bestimmten Abstand der Straße zu seinem Grund fordert. „Wir haben in Wirklichkeit nichts bekommen, und ich frage mich, warum man sagt, dass 2019 die Mischmaschinen laufen und 2020 die ersten Häuser gebaut werden. Das ist alles nur Schmäh und Lug“, warf Waldhäusl Altschach und der ÖVP vor.

ÖVP-Stadtrat Alfred Sturm warf Waldhäusl vor, im Jahr 2016 der Erste gewesen zu sein, der sich für ein Foto hingestellt und gesagt habe, hier komme die Brücke hin: „Du bist auf Grund gestanden, der uns nicht gehört, dann sagte der Besitzer, so geht es nicht!“ Waldhäusl stritt dies ab, er sei für das Foto auf Gemeindegrund beim Freizeitzentrum gestanden. Litschauer hakte wegen seiner Förderungs-Anfrage nach. Altschach versicherte, eine mündliche Zusage von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner für 500.000 Euro für vier Jahre und die Erlaubnis, Darlehen aufzunehmen, zu haben. Der Bürgermeister verteidigte auch den umstrittenen Ankauf von Grundflächen am ehemaligen Golfplatz um knapp 250.000 Euro, die er als Tauschflächen für den Erwerb noch nötiger Grundstücke für die Heimatsleitn verwenden will. Er könne auch die Aufregung wegen der ursprünglichen Behandlung des Kaufs in nicht-öffentlichen Teil verstehen, dies sei bei anderen Grundkäufen kein Thema gewesen.

Altschach: „Ihr wollt die Heimatsleitn nicht“

Kritik hagelte es von IG-Waidhofen-Gemeinderat Herbert Höpfl: „In 23 Jahren habe ich so ein Vorgehen wie bei dem Grundkauf nicht erlebt. 250.000 Euro Steuergeld auszugeben in geheimer Sitzung beschließen zu wollen, das ist ein unglaublicher Affront gegenüber dem Gemeinderat und der Bevölkerung“, fand Höpfl scharfe Worte. Es sei eine strikte Bruchlinie entstanden, das Vertrauen nicht mehr vorhanden. „Ich habe zu dem Vorgehen bezüglich des Grundkaufes alles gesagt, ich darf leider nicht mehr aus der nicht-öffentlichen Sitzung sagen. Ich habe es damals begründet, aber ihr habt mir zu verstehen gegeben, dass ihr nicht zustimmt. Nach dem Ende der ÖPV-FPÖ Koalition habt ihr mir zu verstehen gegeben, dass ihr die Heimatsleitn nicht wollt“, entgegnete Altschach.

Nach einem Exkurs zu den Sitzungsterminen und den nicht zustande gekommenen Budgetgesprächen bezeichnete SPÖ-Stadtrat Franz Pfabigan die Diskussionsgrundlage als „erschütternd“, und SPÖ-Fraktionsführer Andreas Hitz stellt treffend fest, dass seit dem Dringlichkeitsantrag für den Grundkauf „der Wurm drin ist“. Pfabigan wollte wissen, ob es Unterlagen im Voranschlag für die Heimatsleitn gibt. Lebersorger bejahte dies und verwies auf die angeführten Kosten für Planungsleistungen.

Hier fand Waldhäusl den nächsten Kritikpunkt: 730.000 Euro für die Verkehrs- und Straßenplanung. „Das können keine Planungskosten sein“, wandte er sich an Lebersorger, der dies jedoch bestätigte. Daraufhin forderte Höpfl eine zehnminütige Sitzungsunterbrechung. Die Abstimmung ging, wie nicht anders zu erwarten, aus: Nur die ÖVP stimmte für das Budget.