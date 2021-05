Das Reisebüro Piffl ist wohl jedem Waidhofner ein Begriff. Die Seniorchefin Johanna Piffl feierte am 18. April ihren 85. Geburtstag. Sie ist 1936 in Schrems als älteste Tochter der bekannten Schremser Fleischhauer-, Hotel- und Gastwirt-Familie Rössler geboren. Sie hatte vier Geschwister, einer ihrer Brüder war der im Dezember 2020 verstorbene Ernst Rössler, der das Hotel „Zur Post“ samt dazugehörigem Restaurant weiterführte und vor allem durch seine Pferdekutschenfahrten und spitzbübisch-humorvolle Art populär war.

Pfiffl lernte ihren Mann im Gastronomie-Betrieb der Eltern kennen

Nach dem Besuch der Volks- und Hauptschule in Schrems absolvierte Johanna Piffl ab 1950 die „Kaufmännische Wirtschaftsschule“ in Waidhofen. So konnte sie auch die Buchhaltung des elterlichen Gastronomie-Betriebes führen. In Stoßzeiten half sie ebenso in der Gastwirtschaft mit, dort lernte sie ihren späteren Ehemann, den Transportunternehmer Oskar Piffl kennen, der auf den Fahrten nach Gmünd mit seinem mit Erdäpfel beladenem Lkw häufig im Gasthof „Zur Post“ einkehrte.

Eines Tages erhielt Johanna eine Ansichtskarte aus Marrakesch von Oskar. Obwohl spärlich adressiert an „Frl. Hansi Rössler, Hotel Post, Schrems“, kam die Karte tatsächlich an ihrem Bestimmungsort an. Nach fünf Jahren des „Miteinandergehens“ wurde geheiratet, aus der Ehe entstammen zwei Töchter.

Im Gespräch mit der NÖN erzählen Johanna und Tochter Klaudia Hofbauer-Piffl, die heutige Geschäftsführerin, einiges über die Geschichte des Unternehmens. Gegründet wurde die Firma 1933 ursprünglich als Transportunternehmen von Karl Piffl, dem Schwiegervater Johannas. Bald kam die Personenbeförderung hinzu, ab 1947 war Piffl Reisen ein Rundfahrtenbüro, was dem heutigen Reisebüro entspricht. 1960 bis 1992 war auch eine Werkstatt und Auto-Verkauf samt Kundenservice angeschlossen. Oskar Piffl übernahm 1974 das Reisebüro und das Busunternehmen, Oskars Bruder die Spedition. Johanna Piffl arbeitete stets im Unternehmen mit. Tochter Klaudia Hofbauer-Piffl ist seit 1992 Geschäftsführerin.

Was Paul Hörbiger mit dem Wunder zu tun hat

Einer der frühen Piffl-Busse wurde „das blaue Wunder“ genannt. Er war der erste Autobus in Österreich, der mit einer Gruppe von Wirtschaftstreibenden nach Marokko fuhr. Es war kurz nach dem Zweiten Welt-krieg, viele Grenzen mussten passiert werden, es gab kein fixes Ziel, keine vorher geplante Zeit. Hotels auf der Strecke waren rar, deshalb wurden Zelte auf einem Anhänger mitgeführt, in denen die Passagiere übernachten konnten. Der Anhänger gehörte dem Schauspieler Paul Hörbiger, der ihn dem Reisebüro für diese Fahrt zur Verfügung gestellt hatte. Schon in Paris musste der Anhänger repariert werden, da er aufgrund der schlechten Straßen Schaden genommen hatte.

Anfangs wurden vorrangig Busreisen angeboten, den ganzen Sommer über fuhren die Busse nach Italien und Kroatien, auch Irland, Schottland, Spanien, Frankreich waren Reiseziele. Ab den 1980er-Jahren kamen Flugreisen hinzu, die Zahl der Busreisen wurde immer geringer. Hatte das Unternehmen zu Beginn noch zehn Autobusse, sind es heute nur noch zwei. Die Corona-Krise traf das Reisebüro schwer: Klaudia Hofbauer-Piffl spricht von einem Rückgang der Buchungen im Vorjahr um 95 Prozent. Für heuer erwartet man eine leichte Besserung, vor allem auch, weil es die Möglichkeit „Flex“ gibt, die eine kostenlose Stornierung bis 14 Tage vor Reiseantritt ohne Angabe von Gründen ermöglicht.

Jeden Tag ein Spaziergang

Doch zurück zu Johanna Piffl: Ihre täglichen, fünf bis sechs Kilometer langen Wanderungen halten sie topfit, das Seniorenturnen und der „Tanz ab der Lebensmitte“ machen ihr Freude. Gegen Covid-19 ist sie bereits geimpft. Am Tag der ersten Impfung ist sie gleich neun Kilometer marschiert.

„Dann wusste ich nicht, bin ich von der Impfung oder von der Wanderung müde“, lacht sie. Und freut sich schon auf die 90-Jahr-Feier des Unternehmens 2023.