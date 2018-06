Für ihre Sportpräsentation hatten sich die Schüler der Neuen Mittelschule Waidhofen am vergangenen Donnerstag wieder einiges einfallen lassen.

Diesmal wurde vor allem auf die Kombination von sportlichen und kreativen Elementen Wert gelegt, gibt es doch neben dem Sportzweig auch einen Kreativzweig an der Schule. Dessen Schüler waren als Gäste in die Show eingebunden, und zwar mit einem Medley der Tanzgruppen der unverbindlichen Übung „Modern Dance“ und dem „Trommel Dream-Team“ der ersten und zweiten Kreativklassen in Kooperation mit der Albert-Reiter-Musikschule Waidhofen.

Auch die Sportschüler holten ihre kreativen Talente bei Trommel- und Tanzeinlagen hervor. Selbst auf die Eröffnungsshow der Fußball-Weltmeisterschaft musste man beim Besuch der Show nicht verzichten – die Schüler zeigten einfach ihre eigene Version, garniert mit einem Auftritt der Cheerleaderinnen.

Staunende Gesichter im Publikum

Dass Boden- und Geräteturnen keineswegs etwas Langweiliges ist, zeigten die Schüler aller vier Sportklassen mit beeindruckenden akrobatischen Einlagen. Noch spektakulärer ging es bei der sportlichen Zeitreise der ersten Klassen von der Urzeit ins Weltall zu, wo auch Trampolins zum Einsatz kamen und einige Schüler auch Salti wagten. Eingebettet war dieser Beitrag in eine lustige Rahmenhandlung rund um den Sportunterricht.

Zum Schluss gaben die Schüler unter dem Motto „The Final Countdown“ noch einmal richtig Gas. Temporeiche Akrobatik mit Sprüngen und Salti, bei denen es so aussah, als würden die Schüler in der Luft kollidieren, sorgte für staunende Gesichter im Publikum. Freilich waren die Figuren so gestaffelt, dass genug Abstand blieb, aber spektakulär sah es trotzdem aus.

Das Konzept der Kombination von Kreativität und Sport ging auf und zeigte, dass es zwischen den Schwerpunktzweigen sehr wohl genug Überschneidungspunkte gibt, um gemeinsame Shows auf die Beine zu stellen.