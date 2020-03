Der alte Lagerhaus-Baumarkt ist Geschichte: Die Verkaufsräume sind leer geräumt, nur letzte verbliebene Schilder an der Decke geben noch einen Hinweis auf den früheren Verwendungszweck.

Dafür herrscht im bereits errichteten Teil des neuen Markts reges Treiben. Beim Rundgang mit der NÖN am Freitag wurden gerade die letzten Waren „übersiedelt“. Neben der aktiven Kassa waren Techniker gerade damit beschäftigt, die EDV-Verkabelung für die übrigen Kassen zu installieren.

Dass man seit dem Start der Arbeiten am neuen Markt praktisch auf einer Baustelle einkauft und arbeitet, daran haben sich Kunden und Mitarbeiter gewöhnt.

Umbau im laufenden Betrieb fordert Mitarbeiter und Kunden. „Ich muss an dieser Stelle einen großen Dank an unsere Kunden aussprechen, die uns trotz gewisser Einschränkungen in der Umbauphase die Treue halten. Genauso gebührt mein Dank auch den Beschäftigten, die durch den Umbau im laufenden Betrieb besonders gefordert sind“, betont Gerhard Bayer, Obmann des Raiffeisenlagerhauses Waidhofen.

Zu der Tatsache, dass der Markt aktuell noch ein Provisorium darstellt, kommt eine weitere notwendige Veränderung für die Kunden. Da der alte Eingang nicht mehr benutzbar ist und es dort auch keine Kassen mehr gibt, erfolgt der Zugang nun durch den bereits fertiggestellten Garten-Freibereich an der Ostseite des neuen Marktes.

Parkplatz neben Garten-Freibereich des neuen Marktes. Der spätere Haupteingang an der Südseite ist nämlich noch nicht benutzbar, da vorher der Parkplatz aufgrund des Niveauunterschieds neu angelegt werden muss. Apropos Parkplatz: Dieser wird mit dem Start des Abrisses des alten Gebäudes gesperrt werden. Dafür wurden beim Garten-Freibereich Ersatz-Parkplätze geschaffen.

Zufahrt ab jetzt über Kreisverkehr, Parkplatz vorübergehend bei neuem Garten-Freibereich. Die Zufahrt erfolgt über den neuen, eigenen Ast am EKZ-Kreisverkehr – auch wenn der neue Parkplatz inklusive E-Tankstellen fertig ist. „Die alte Einfahrt gibt es nicht mehr“, stellt Bayer klar.

Diese Woche sollen Umleitungsschilder aufgestellt werden, um auf die neue Zufahrt hinzuweisen. Auch Parkplatzmarkierungen sollen angebracht werden. Bayer rechnet damit, dass man ab dieser Woche zum Regelbetrieb im neuen Martk übergehen kann – mit Ausnahme des temporären Seiteneingangs und kleineren Parkplatzes. Der nächste Schritt wird der Abriss des alten, aus dem Jahr 1982 stammenden Marktgebäudes sein, an dessen Stelle ein optisch zum neuen Markt passender Zubau errichtet werden wird.

Arbeiten im Zeitplan. „Wir liegen mit den Arbeiten im Zeitplan, der milde Winter war günstig für uns, weil wir immer durcharbeiten konnten. Wir sollten wie geplant im Frühherbst fertig werden“, sagt Bayer.

Spätestens dann dürfen sich die Kunden auch am vollständig erweiterten Sortiment auf den 5.000 m Verkaufsfläche (der alte Markt hatte inklusive Außenflächen 2.500 m ) erfreuen.