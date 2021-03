Amtsleiter Hermann Scharf wird im April seinen Ruhestand antreten – nach 45 Dienstjahren. Er ist seit der Gründung der Gemeinde 1971 in diesem Metier tätig.

„Er hat in jeder Weise fachliche Kompetenz, weil er von Anfang in der Gemeinde dabei war, hat auch ein großes Erinnerungswissen. Und menschlich brauche ich gar nicht nachzudenken“, schätzt Bürgermeister Christian Drucker ihn sehr. „Es hat sich eine Freundschaft entwickelt.“

Scharf nimmt seit zwei Jahren Altersteilzeit in Anspruch, seitdem wird Jürgen Lunzer auf den Posten vorbereitet. Drucker erinnert sich an seine Bewerbung: „Er hat die beste Qualifikation gehabt, ist fachlich der Beste, und die persönliche Komponente hat gestimmt.“ Lunzer habe zeigen können, dass er in Scharfs Fußstapfen treten könne. Er übernimmt mit 1. Mai.