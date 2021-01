Zum Start des neuen Jahres ist Zeit, noch einmal über das turbulente Vorjahr zu resümieren. Waidhofen-Land-Bürgermeister Christian Drucker blickt im Gespräch mit der NÖN zurück.

NÖN: Kann man das abgelaufene Jahr mit nur einem einzigen Wort beschreiben?

Christian Drucker: Das ist ganz einfach: Abhaken. Ich glaube, es geht uns allen so, dass wir am liebsten nicht mehr über Corona nachdenken wollen.

Wie hat sich der Bürgermeisteralltag 2020 verändert?

Drucker: Die größte Veränderung war, dass es in dem Sinn keinen direkten Kontakt mit den Bürgern mehr gab. Gerade als Kommunalpolitiker ist man den Bürgern normalerweise näher als jeder andere Politiker. Diesen Kontakt zu pflegen war fast das ganze Jahr über nur schwer möglich.

Wie ist die Gemeinde mit den neuen Umständen umgegangen?

Drucker: Wir haben den Vorteil, dass wir eine kleine Gemeinde sind. Mit anderthalb Mitarbeitern ist das Gemeindeamt sehr schlank aufgestellt. Es gab Wechselbetrieb und zum Teil verkürzte Betriebszeiten, fast schon in Richtung Kurzarbeit. Trotzdem galt es, den Betrieb so weit wie möglich aufrecht zu erhalten. Anliegen der Bürger wie z.B. Bauanliegen gibt es immer. Solche Dinge sind ja auch oft zeitgebunden. Es gibt Fristen, die unabhängig von Corona einzuhalten sind. Bei einer Bau fertigstellung können wir ja nicht einfach sagen, dass wir die gerade nicht entgegennehmen. So wie wir die ganze Situation bewältigt haben, bin eigentlich höchst zufrieden. Mittlerweile hat sich sogar eine gewisse Routine in der neuen Arbeitsweise entwickelt.

Gibt es vielleicht sogar einige positive Entwicklungen?

Drucker: Es gibt tatsächlich einige Punkte, die gar nicht so schlecht sind und auch in Zukunft bleiben könnten. Ich meine da zu Beispiel die vermehrten Videokonferenzen oder allgemein der Kontakt über digitale Medien. Man muss halt schauen, was die Zukunft bringt, wobei für mich nichts den persönlichen Kontakt ersetzen kann. Wichtige Gespräche mit Bürgern funktionieren übers Telefon oder Videokonferenz ganz anders.

Wurden 2020 trotz der Krise einige Vorhaben der Gemeinde umgesetzt?

Drucker: Wir haben in eine Siedlungserweiterung investiert, an der das ganze Jahr über gearbeitet wurde. Da entstanden dann leider auch Probleme aufgrund der Pandemie. Zum Beispiel konnten Untersuchungen nicht stattfinden, weil kein Sachverständiger kommen konnte, und Ähnliches. Dadurch zog sich das Ganze länger hin als gedacht. Sonst hatten wir aber keine größeren Vorhaben.

Auch wenn das Jahr 2020 um ist, die Krise dauert weiterhin an. Welche Probleme und Herausforderungen gilt es noch zu bewältigen?

Drucker: Probleme sehe ich momentan eigentlich keine großartigen. Wir sind gut aufgestellt. Sowohl das Gemeindeteam als auch der Gemeinderat arbeiten gut zusammen. Auch die Feuerwehrwahlen haben wir bereits gut absolviert.

Ich gehe recht zuversichtlich ins neue Jahr, weil ich überzeugt bin, dass wir ab Sommer unser gewohntes Leben zum Großteil zurückbekommen werden. Mit der Impfung können wir sicher diese Pandemie in den Griff bekommen.

Welche Projekte sollen im Lauf des neuen Jahres umgesetzt werden?

Drucker: Möglicherweise gibt es wieder eine Baulanderweiterung, aber sonst ist noch nichts Konkretes fixiert.

Was wünschen Sie sich für das Jahr 2021?

Drucker: Natürlich ein normales gesellschaftliches Leben, wie wir es gewohnt waren. Für die Feuerwehren und die Vereine ist das alles eine mittlere Katastrophe. Es geht weit mehr verloren als nur die Einnahmen durch Veranstaltungen. Gerade für die Kinder und Jugendlichen ist das Fehlen der sozialen Kontakte, auch in der Schule, besonders schlimm. Ich habe selber zwei Mädchen, und ich merke, dass diese ganzen Videokonferenzen und Telefonate im Heimunterricht den persönlichen Kontakt nicht ersetzen können. Insofern ist mein größter Wunsch, dass wir ab Sommer wieder zu einem normalen Leben zurückkehren können.