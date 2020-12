Für Bauland, Kanal, Straßen und Feuerwehren werden in der Gemeinde Waidhofen-Land im kommenden Jahr die größten außerordentlichen Ausgaben getätigt werden.

1,1 Millionen Euro für Projekte veranschlagt

Im Haushaltsvoranschlag für 2021, der erstmals nach den neuen Richtlinien des Landes NÖ erstellt und in der Gemeinderatssitzung am 3. Dezember beschlossen wurde, sind knapp 1,1 Millionen Euro für Projekte vorgesehen. 300.000 Euro sind für Baulanderweiterungen budgetiert – ein Punkt, welcher in Waidhofen-Land seit Jahren einen hohen Stellenwert einnimmt. So wurde in der selben Sitzung der Ankauf von Grundstücken für die geplante Siedlungserweiterung in Vestenpoppen um 140.000 Euro genehmigt. Dort sollen neun neue Bauplätze entstehen.

Große Nachfrage nach Bauplätzen

„Das Interesse in der Bevölkerung ist groß, für etwa die Hälfte der Baugrundstücke haben Menschen bereits mündlich Interesse angemeldet“, freut sich Bürgermeister Christian Drucker. Die im kommenden Jahr für Bauland vorgesehenen Budgetmittel dienen als Reserve, um bei Bedarf weiteres Bauland schaffen zu können. Im Flächenwidmungsplan wurde neben der Baulanderweiterung in Vestenpoppen auch die Schaffung einer Freihaltefläche für eine mögliche Siedlungserweiterung in Kainraths eingeplant. Für den Kanalbau sind 295.000 Euro vorgesehen – auch hier wird der Löwenanteil für Siedlungserweiterungen verwendet werden, außerdem steht eine Überprüfung der Kanäle in der Gemeinde an.

Geld für Feuerwehrhaus und Löschteich-Sanierungen

Für Wasserleitungen sind 45.000 Euro vorgesehen, für den Straßen- und Wegebau 276.500 Euro und für die Güterwege-Erhaltung 15.000 Euro. Ein nicht unwesentlicher Posten sind auch die Ausgaben für Feuerwehrprojekte: 168.000 Euro sind hier vorgesehen. Damit sollen die Sanierung des Feuerwehrhauses in Nonndorf sowie die Sanierung der Löschteiche in Nonndorf und Edelprinz durchgeführt werden. Gebühren und Abgaben werden 2021 weitgehend unverändert bleiben. Außerdem gewährt die Gemeinde für die Heizperiode 2020/21 wieder einen Heizkostenzuschuss von je 100 Euro für einkommensschwache Gemeindebürger.

Außerdem gibt es im Gemeindeamt eine personelle Veränderung : Die Raumpflegerin Marian Weichselbraun geht im März 2021 in Pension. Ihre Aufgaben wird Regina Weichselbraun übernehmen. Alle Beschlüsse erfolgten einstimmig.