Interview mit Christian Drucker: „Brauchen positive Nachrichten“

NÖN: Sind Sie zufrieden mit 2021?

Christian Drucker: Für die Gemeinde war es eigentlich ein gutes Jahr, auch finanziell. Die Zuschüsse vonseiten des Landes waren ziemlich hoch. Von diesem Standpunkt aus war die Covid-Pandemie kein Thema. Was leider doch sehr schmerzte, war die fehlende Nähe zu den Bürgern, die man sonst als Kommunalpolitiker gewohnt ist.

Hätten Sie doch erwartet, dass die Pandemie 2021 ihr Ende findet?

Drucker: Ja. Als mit Beginn 2021 die Impfung kam, hätte ich mir doch erhofft, dass das Thema bis zum Sommer erledigt ist. Da habe ich die Situation aber doch wohl etwas zu positiv gesehen. Im Sommer war zwar wieder etwas Ruhe mit Corona, doch da ist auch politisch normal eine Pause, in der sich wenig tut. Im Herbst, wo die Gemeindearbeit erst wieder so richtig losgeht, kam das Virus erst wieder dazwischen.

Zum Beginn des Vorjahres waren Sie also noch sehr positiv eingestellt. Wie schaut‘s heuer aus?

Drucker: Die Hoffnung stirbt zuletzt (lacht). Ich bin auch heuer absolut positiv eingestellt. Die Durchimpfungsrate liegt in Österreich doch schon bei über 77 Prozent. Unsere Gemeinde ist hier zwar leider etwas schlechter aufgestellt, aber im Prinzip sind wir doch recht weit. Dazu kommt die Impfpflicht und vielleicht bald der Totimpfstoff. Mit einer Impfrate von 85 Prozent werden die Maßnahmen denke ich obsolet. Man sieht ja mit der neuen Variante auch, dass der Arbeitsmarkt durch die Krankenstände mehr belastet ist, als der Gesundheitsbereich.

Wenn diese Welle vorüber ist, werden die Maßnahmen hoffentlich wieder schrittweiße reduziert. Wenn es nur mehr ‚leichte‘ Varianten gibt, wird keiner mehr verstehen, warum alle mittragen müssen. Damit werden wir erneut einen normalen Sommer erreichen. Die Frage ist, wie es im Herbst weitergeht, aber ich glaube, dass man dann schon ganz anders gewappnet ist.

Was hat sich im Vergleich zum Beginn der Pandemie geändert?

Drucker: Man hat glaube ich mittlerweile gelernt, damit umzugehen. Wenn vor drei Jahren jemand mit der Maske in den Supermarkt gekommen wäre, hätten alle aufgeschrien. Heute ist es umgekehrt.

Man sieht daran, wie schnell sich die Dinge ändern können. Es zeigt uns, auf was für schwachen Beinen unser Wohlstand steht. Alle sehen diesen immer als gegeben an. Man kann sich aber nicht in Sicherheit wiegen. Mit dem Blackout-Szenario ist es das Gleiche. Ich hoffe, dass es bei der Diskussion bleibt, aber es kann schneller gehen, als man glaubt. Dann stehen wir wieder plötzlich wieder in einer Situation, in der alle sagen, ‚damit haben wir nicht gerechnet‘.

Gerade jetzt dürfen aber auch nicht diese ganzen Horrorszenarien im Fokus stehen. Wir brauchen auch wieder positive Nachrichten, die wir hoffentlich im Frühjahr und Sommer bekommen.

Kommen wir noch mal auf 2021 zu sprechen. Konnten alle Pläne der Gemeinde realisiert werden?

Drucker: Ja, wir konnten alles Geplante umsetzen. Als kleine Gemeinde haben uns keine finanziellen Probleme getroffen. Mit den Fixkosten sind wir in Gemeindeamt und Kindergarten recht schmal aufgestellt. Es gibt in Waidhofen-Land keinen großen Apparat, den wir durch die Pandemie mitschleppen müssen.

Was war die größte Herausforderung 2021?

Drucker: Es war natürlich nicht leicht, die ganzen Sitzungen ordnungsgemäß abzuhalten, alle wichtigen Themen wie den Rechnungsabschluss unterzubringen und dabei auf die Sicherheit zu achten. Es wünscht sich ja auch keiner, einen plötzlichen Cluster. Wir hatten aber das ganze Jahr über keine Zwischenfälle. Ich danke auch allen Mitarbeitern und Funktionären, dass wir das gemeinsam so gut bewältigt haben.

Die Zusammenarbeit im Gemeinderat verlief ausgezeichnet. Fast alle Beschlüsse waren einstimmig. Wir versuchen nun, die Themen schon im Vorfeld zu besprechen und abzuklären, damit die großen Diskussionen nicht in der Sitzung stattfinden. Damit können wir die Sitzungen so kurz wie möglich halten und das Risiko verringern. Das hat wunderbar funktioniert.

Wird man dieses System auch in Zukunft beibehalten?

Drucker: Es könnte durchaus auch in Zukunft so bleiben, wenn die Zusammenarbeit mit den anderen Fraktionen funktioniert. So bleibt vielleicht mehr Zeit danach, in der man sich im Wirtshaus treffen kann, um über andere Dinge als die Gemeinde zu reden.

