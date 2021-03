Die Gemeinde hat eine Reihe von Investitionen geplant, die – schwerpunktmäßig zusammengefasst – die Feuerwehren, eine Kapelle und den Regenwasserkanal betreffen. Der Gemeinderat stimmte geschlossen allem zu.

Das 1990 erbaute FF-Haus in Nonndorf wird saniert: Den Auftrag für den Fenstertausch erhielt die Waku GmbH (13.000 Euro), die Malerei Müllner übernimmt die Fassaden-Erneuerung (18.000). Der in der Ortschaft bestehende Löschteich wird genauso wie jener in Edelprinz erneuert.

„Die Betonmauern sind sehr brüchig“, daher will Bürgermeister Christian Drucker vermeiden, dass etwas einbricht. Das Lagerhaus Waidhofen kümmert sich um die Erneuerung (67.400 Euro) und liefert auch neue Garagentore für das FF-Haus Vestenpoppen-Wohlfahrts (8.900). Die alten Portale werden derzeit händisch bedient, zudem bestehe die Gefahr, dass sie unabsichtlich aus den Rollen gehoben werden. „Das ist schon einmal vorgekommen“, so Drucker. Die schnelle Verfügbarkeit der Fahrzeuge müsse gewährleistet und die Verletzungsgefahr vermieden werden. Die Gemeinde unterstützt die FF zudem beim Ankauf eines Mannschaftstransportfahrzeuges mit 7.000 Euro.

Zum Fixposten gehört der Erhalt von Kleindenkmälern, heuer ist die Kapelle Wiederfeld dran: Gemäuer (Reissmüller, 17.900 Euro) und Fassade (Müllner, 6.400) werden erneuert.

Der alte Regenwasserkanal durch Wohlfahrts wird saniert, und zwar mit der Inliner-Methode: Gegraben wird nur bei den Schächten, dann werden die Rohre von innen neu „ausgekleidet“. „Das geht nur, wenn der Kanal nur Sprünge hat, aber nicht, wenn er komplett kaputt ist“, erklärt Drucker. Der Vorteil sei, dass nicht ganze Abschnitte einer Ortschaft abgesperrt werden müssen und nicht die komplette Straße wiederhergestellt werden muss. Die Strabag AG übernimmt den Job (98.900).

Die größte Investition betrifft die neue Siedlungserweiterung in Vestenpoppen, wo Leitungen für Kanal und Wasser verlegt werden. Die Swietelsky AG ging als Billigstbieter hervor (108.700 Euro). Das Interesse an Bauplätzen sei wie in den Jahren zuvor „ungebrochen hoch“, ist Drucker sehr froh darüber.