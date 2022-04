Rechnungsabschluss: Großes Plus in Kassa

Werbung

Trotz eines schwierigen Jahres konnte in der Gemeinde Waidhofen-Land 2021 ein Plus von 566.344 Euro aus dem laufenden Betrieb verbucht werden.

„Die Einnahmen haben sich besser entwickelt als erwartet“, erklären Amtsleiter Jürgen Lunzer und Bürgermeister Christian Drucker. „Auch bei den Projekten wurde weniger ausgegeben, als veranschlagt. Beim Bauland hat man das Budget nicht ausgeschöpft und die Feuerwehrlöschteiche in Edelprinz und Nonndorf werden erst heuer saniert.“ Durch das Plus bei den Einnahmen und den Ersparnissen bei den Ausgaben konnte nicht nur der Schuldenstand um circa 91.000 Euro von rund 867.800 Euro auf 775.600 Euro reduziert werden, man hat auch einen finanziellen Polster für die aufwendigen Kanalsanierungen geschaffen. Im Jahr 2022 werden in Vestenpoppen und Nonndorf und 2023 in Kainraths und Brunn die Regenwasserkanäle saniert. Die Arbeiten wurden in der Gemeinderatssitzung zum Gesamtpreis von 1.105.058 Euro (exkl. USt.) an die Firmen Leithäusl und Strabag vergeben.

Sanierungen und Neuasphaltierungen von Güterwegen wurden an die Firma Leithäusl zum Gesamtpreis von 74.127 Euro vergeben.

Im Betriebsgebiet Götzweis entstehen zwei Betriebsgrundstücke. Um weiterhin die Möglichkeit zu haben, das Betriebsgebiet zu erweitern, wird eine 607 m² große Fläche für die Errichtung einer Erschließungsstraße angekauft. Die Arbeiten für die Verlegung der Wasser- und Kanalanschlüsse sowie für den Straßenunterbau werden von der Firma Swietelsky zum Angebotspreis von 47.462 Euro erledigt.

Die Aufbahrungshalle in Buchbach wird saniert. Die Dachdeckerarbeiten wurden an das Lagerhaus zum Preis von 5.794 Euro und die Fassadenarbeiten an die Firma Müllner für 6.604 Euro vergeben.

Von November 2022 bis Februar 2023 soll als gemeinsame Maßnahme aller Gemeinden des Bezirkes ein Eislaufplatz durch den Zukunftsraum Thayaland angemietet werden. Im Falle eines Zustandekommens dieses Projektes, wird ein Beitrag von einem Euro pro Einwohner an den Zukunftsraum Thayaland geleistet.

Wolfgang Höpfl geht mit 1. Juli 2022 als Gemeindearzt, nach über 30 Dienstjahren, in Pension. Als Anerkennung für diese Tätigkeit wurde beschlossen, ihm den Ehrenring der Gemeinde zu verleihen.

