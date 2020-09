Seit März 2019 sammelte der junge Zahnarzt Florian Peißig in der Ordination von Thomas Fitz in Waidhofen Erfahrungen – jetzt macht er sich mit einer eigenen Praxis in Langenlois selbstständig und wird im Herbst die Bezirkshauptstadt verlassen.

Der aus Großweikersdorf stammende Zahnarzt war vor eineinhalb Jahren durch ein Inserat auf die freie Stelle bei Fitz aufmerksam geworden. „Ich war damals als Wahlarzt in Großweikersdorf in einer Praxis eingemietet und habe zusätzlich etwas gesucht“, erinnert sich Peißig. Fitz bot in seiner Praxis die damals erst seit einem halben Jahr existierende Möglichkeit einer „Lehrpraxis“ an, wo ein junger Zahnarzt bei einem älteren Zahnmediziner unter einem Kassenvertrag mitarbeitet und auf diese Weise Erfahrung sammeln kann. „Das ist ein Vorgriff auf ein Ausbildungsmodell, wie es in Deutschland bereits verpflichtend ist. Dort müssen junge Zahnärzte bei einem älteren Kollegen zwei Jahre Erfahrung sammeln“, sagt Fitz.

Gutes Verhältnis schon nach erstem Gespräch

Schon vom ersten Gespräch an hatten sich die beiden Zahnmediziner gut verstanden. „Ich konnte mir die Erfahrung und Geschwindigkeit aneignen, die ich für meine eigene Praxis brauche“, blickt Peißig zufrieden auf seine „Lehrzeit“ zurück.

Erster Ordinationstag am 1. Dezember geplant

Als er sich für die freie Kassenzahnarztstelle in Langenlois bewarb, hatte er erst ein Jahr als Zahnarzt gearbeitet. Er war der einzige Bewerber. Derzeit befindet sich seine Ordination im Bau. „Wir haben gerade den Estrich bekommen. Am 1. Dezember werde ich meinen ersten Ordinationstag haben“, sagt Peißig.

In Waidhofen wird er jedenfalls im September noch wie gewohnt seiner Arbeit in der Praxis von Fitz nachgehen, wahrscheinlich auch noch im Oktober. Im November wird Peißig hier wohl nur noch stundenweise arbeiten, da die Baustelle und die Einschulung der Mitarbeiter ihn zunehmend in Beschlag nehmen werden.

Aufgrund der guten Erfahrungen mit dem „Lehrpraxis-Modell“ sucht Fitz wieder einen jungen Zahnarzt für Waidhofen: „Es ist mir wichtig, meine Erfahrungen einem jungen Kollegen mitgeben zu können. In der Pension ist es dafür zu spät. Da ich selbst auch nicht jünger werde, ist mir zudem die Unterstützung in der Praxis willkommen“, betont Fitz.