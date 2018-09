Die Steinmetzmeister Friedrich Mahringer GmbH aus Waidhofen hat seit April dieses Jahres ein Lehrmädchen. Sie heißt Lena Voigt und kommt aus Waidhofen.

„Für uns war es nicht entscheidend, ob männlich oder weiblich. Lena war vor drei Jahren schon einmal zum Schnuppern hier, nur haben wir damals keinen Lehrling aufgenommen. Dass sich Lena nochmals beworben hat, zeigte, dass sie sich wirklich dafür interessiert, und das hat uns gefallen. Wir sind sehr zufrieden mit ihr, und sie steht den männlichen Kollegen um nichts nach“, erklärt Geschäftsführerin Susanne Lindner.

Nie Probleme mit männlichen Kollegen

Im Gespräch mit der NÖN erzählt Lena Voigt, dass es mit den männlichen Kollegen nie ein Problem gegeben hat. Sie haben sie sofort ins Team aufgenommen. In der Berufsschule war sie gemeinsam mit drei anderen Mädchen in der ersten Klasse, die sie übrigens mit ausgezeichnetem Erfolg abgeschlossen hat. Diese Woche beginnt sie mit der zweiten Klasse. Besonders gut gefallen ihr Pflastern und Gravieren – letzteres soll später auch ihr Hauptaufgabengebiet werden. Die Familie hat sie von Anfang an bei dieser Berufswahl unterstützt und ist sogar begeistert davon. Die Freundinnen finden es bemerkenswert, dass sich Lena das traut, und niemand wollte es ihr ausreden. Der Beruf des Steinmetzes ist sehr vielfältig. Die Aufgabengebiete sind Außenbaustellen wie Pflasterungen, Grabsteine setzen oder Stiegen verlegen. Innenarbeiten sind beispielsweise Küchenarbeitsplatten zuschneiden oder Restaurierungsarbeiten.

Der Betrieb wurde 2015 in die Steinmetzmeister Friedrich Mahringer GmbH umgewandelt. Die Geschäftsleitung besteht seitdem aus Susanne Lindner und Steinmetzmeister Rainer Hofmann. Friedrich Mahringer blieb in beratender Funktion tätig. Der Betrieb wird laufend modernisiert. Auch die Homepage wurde erneuert: www.steinmetz-mahringer.at