Nach Einkauf am Supermarkt-Parkplatz hängen geblieben .

Am Donnerstag kurz vor 8.45 Uhr wurde die FF Waidhofen an der Thaya zu einer Fahrzeugbergung in der Brunner Straße alarmiert: Eine Pkw-Lenkerin hatte beim Ausparken eine Randsteinbegrenzung überfahren und war dabei mit ihrem Fahrzeug hängen geblieben.